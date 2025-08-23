Блогеру Маркаряну предъявили обвинение, он не признал вину

Следователи предъявили блогеру Арсену Маркаряну обвинение в совершении преступления, связанного с оскорблением памяти защитников Отечества. В ходе допроса блогер не признал вину. Об этом сообщает Следственный комитет.
«Следователями столичного СК Арсену Маркаряну предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 354.1 УК РФ. В ходе допроса он не признал вину в совершении указанного преступления», — сообщает официальный telegram-канал СК России по Москве. В понедельник следствие намерено обратиться в Таганский районный суд Москвы с ходатайством об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.
Арсен Маркарян был задержан в Московском регионе после того, как следствие возбудило против него уголовное дело по подозрению в оскорблении памяти защитников Отечества, совершенном с использованием СМИ или интернета. По версии следствия, до 25 февраля 2025 года он разместил на видеохостинге запись, которую следователи сочли оскорбительной. Ранее Маркарян был объявлен в розыск, а также проверяется на причастность к другим преступлениям, связанным с использованием сети Интернет.
