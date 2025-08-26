Нутрициолог рассказала о вреде однодневного голодания

Нутрициолог Корхова: голодать раз в неделю бесполезно и даже вредно
Однодневное голодание может привести к перееданию в последующие дни
Однодневное голодание не приносит доказанной пользы и может навредить организму. Оно способно спровоцировать переедание, стресс, ухудшение настроения и даже расстройства пищевого поведения. Об этом рассказала врач-терапевт и нутрициолог Ольга Корхова.

«Однодневное голодание может привести к перееданию в последующие дни. Люди, практикующие периодическое голодание, часто компенсируют „пропущенные“ завтраки, обеды и ужины, что может нивелировать любые потенциальные преимущества», — передает слова нутрициолога «Здоровье mail».

Кроме того, регулярное голодание может привести к дефициту витаминов, минералов и других питательных веществ. У некоторых людей оно вызывает головные боли, усталость и снижение работоспособности. Поэтому перед подобными экспериментами врач советует обязательно консультироваться с диетологом.

Ранее диетолог депздрава Курганской области Оксана Половникова дала совет: после переедания не стоит винить себя и устраивать разгрузочный день. По мнению эксперта, это лишь нарушит метаболизм.

