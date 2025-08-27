Над Орловской областью сбили украинский дрон

Российские средства ПВО уничтожили украинский беспилотник в небе над Орловской областью. Об этом сообщил глава региона Андрей Клычков.
«Над территорией Орловской области уничтожен еще 1 вражеский БПЛА», — написал Клычков. Его сообщение опубликовано в telegram-канале.
Губернатор Орловской области добавил, что в результате уничтожения дрона ВСУ повреждений и пострадавших нет. На месте сейчас работают представители МЧС и правоохранительных структур. Клычков также отметил, что в рамках мероприятий по установлению лиц, которые могут быть связаны с противоправной деятельностью в регионе, правоохранительные органы проводят усиленную проверку документов, удостоверяющих личность, а также личных транспортных средств граждан.
Ранее стало известно, что за последние сутки над российскими территориями было сбито 162 украинских беспилотника, две управляемые авиабомбы и два реактивных снаряда HIMARS. А из-за атаки дронов ВСУ на Ростов-на-Дону повреждены оказались 11 жилых домов.
