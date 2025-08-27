В Ростовской области выросло число домов, пострадавших от атаки дронов

В Ростове-на-Дону после атаки БПЛА повреждены 11 жилых домов. Об этом сообщили представители городской администрации.
«По предварительной информации, пострадали 11 домов», — рассказали в администрации ТАСС. Речь идет о домах различной этажности, расположенных в центральной части города. На данный момент проводится уточнение точного количества пострадавших объектов.
На месте происшествия начала работу специальная комиссия, задача которой — оценить масштабы ущерба и организовать необходимую помощь пострадавшим жителям. Также проводится поквартирный обход, чтобы выяснить, кому необходима поддержка. Сразу после атаки к месту происшествия были направлены коммунальные службы города.
Ранее власти Ростова-на-Дону объявили режим чрезвычайной ситуации после ночной атаки беспилотников. В ночь на 27 августа ВСУ нанесли удар по территории Ростовской области, наибольший ущерб пришелся на областной центр. Повреждения получили многоквартирные дома, на крыше одного из них возник пожар. Минобороны России сообщило о перехвате 15 беспилотников над регионом.
