Больше сотни дронов ВСУ уничтожено за последние сутки над регионами России

Минобороны: за прошедшие сутки уничтожено 162 украинских беспилотника
Помимо дронов российские средства ПВО уничтожили управляемые авиабомбы и снаряды HIMARS
Помимо дронов российские средства ПВО уничтожили управляемые авиабомбы и снаряды HIMARS
Спецоперация РФ на Украине

Российские системы ПВО за последние сутки уничтожили 162 украинских беспилотника, две управляемые авиабомбы и два реактивных снаряда HIMARS. Об этом рассказали в Минобороны.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты две управляемые авиационные бомбы, два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 162 беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — сказано в сводке. Оно опубликована в telegram-канале военного ведомства.

Ранее стало известно, что после атаки дронов ВСУ в Ростове-на-Дону повреждены 11 жилых домов. Здания находятся в центральной части города. На месте происшествия выехала специальная комиссия для оценки ущерба и организации помощи пострадавшим. Также власти Ростова-на-Дону объявляли режим чрезвычайной ситуации после ночной атаки беспилотников.

