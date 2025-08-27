Больше сотни дронов ВСУ уничтожено за последние сутки над регионами России

Российские системы ПВО за последние сутки уничтожили 162 украинских беспилотника, две управляемые авиабомбы и два реактивных снаряда HIMARS. Об этом рассказали в Минобороны.
«Средствами противовоздушной обороны сбиты две управляемые авиационные бомбы, два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 162 беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — сказано в сводке. Оно опубликована в telegram-канале военного ведомства.
Ранее стало известно, что после атаки дронов ВСУ в Ростове-на-Дону повреждены 11 жилых домов. Здания находятся в центральной части города. На месте происшествия выехала специальная комиссия для оценки ущерба и организации помощи пострадавшим. Также власти Ростова-на-Дону объявляли режим чрезвычайной ситуации после ночной атаки беспилотников.
