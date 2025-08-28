К тушению пожара в Геленджике привлекли самолет

Самолет Бе-200 МЧС России был направлен для тушения масштабного лесного пожара в районе села Криница под Геленджиком 28 августа. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.
«Воздушное судно помогает наземной группировке бороться с огнем на 17 гектарах в районе села Криница», — сообщили в telegram-канале ведомства. В составе группировки отряд из Адыгеи и курсанты академии МЧС России из Геленджика.
В районе Криницы 28 августа возник крупный лесной пожар, причиной которого стало падение обломков беспилотника. Площадь возгорания составила 3,2 гектара, из-за сильного задымления были эвакуированы 23 отдыхающих.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.