К тушению пожара в Геленджике привлекли самолет

Самолет Бе-200 будет бороться с пожаром на территории 17 гектаров
Самолет Бе-200 будет бороться с пожаром на территории 17 гектаров

Самолет Бе-200 МЧС России был направлен для тушения масштабного лесного пожара в районе села Криница под Геленджиком 28 августа. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России. 

«Воздушное судно помогает наземной группировке бороться с огнем на 17 гектарах в районе села Криница», — сообщили в telegram-канале ведомства. В составе группировки отряд из Адыгеи и курсанты академии МЧС России из Геленджика.

В районе Криницы 28 августа возник крупный лесной пожар, причиной которого стало падение обломков беспилотника. Площадь возгорания составила 3,2 гектара, из-за сильного задымления были эвакуированы 23 отдыхающих.

