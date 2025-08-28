Пожар, возникший из-за атаки БПЛА, заблокировал туристов под Геленджиком

Площадь возгорания составила 3,2 гектара
Площадь возгорания составила 3,2 гектара Фото:

В районе Геленджика, на территории Пшадского лесничества, произошел крупный лесной пожар. Из-за сильного задымления 23 отдыхающих оказались отрезаны от путей эвакуации. Об этом сообщает МЧС России.

«Из-за сильного задымления 23 отдыхающих на берегу Черного моря в районе лесного пожара оказались отрезаны от путей эвакуации», — говорится в официальном telegram-канале МЧС. Спасатели оперативно организовали их перевозку в безопасное место на катере ГИМС МЧС России.

Площадь возгорания составила 3,2 гектара вблизи населенного пункта Криница. Для ликвидации возгорания задействованы более 40 специалистов и 11 единиц техники. В тушении огня также принимает участие вертолет Ми-8 МЧС России, который осуществляет сброс воды на наиболее опасные участки пожара. Кроме того, в готовности находится аэромобильная группировка ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, состоящая из 40 специалистов и 5 единиц техники. Угрозы населенному пункту нет.

По информации главы Геленджика Алексея Богодистова, сигнал о возгорании поступил в ЕДДС в 2:30 ночи. Причиной пожара стало падение обломков беспилотника в лесном массиве Пшадского округа. В связи с сильным задымлением и возможностью распространения огня было принято решение об эвакуации ближайшей базы отдыха. На базе сельской школы развернут пункт временного пребывания для эвакуированных граждан.

