Замок Пугачевой предложили передать в собственность церкви

Замок Аллы Пугачевой, расположенный в подмосковной деревне Грязь, нужно передать в собственность Русской православной церкви (РПЦ) для последующей реконструкции под храм. Об этом заявил депутат Брянской областной думы и лидер движения «Россия Православная» Михаил Иванов.
«Здание должно быть перестроено в православный храм и передано РПЦ», — сказал Иванов NEWS.ru. По его мнению, готические элементы, башни и скульптуры драконов, которыми известен замок, не соответствуют православной традиции. Депутат считает, что фасад особняка должен быть полностью переосмыслен: вместо готических башен — золотые купола, вместо западных символов — православная символика.
Согласно предложению, после передачи замка церкви в нем предполагается разместить не только храм, но и создать инфраструктуру для прихожан и местных жителей. Речь идет о воскресной школе, библиотеке и социальном центре.
Причиной обсуждения судьбы замка стало недавнее интервью Аллы Пугачевой, в котором артистка откровенно рассказала о трудностях с продажей недвижимости. По словам певицы, дом стал для ее семьи обременением. Супруг Пугачевой, Максим Галкин (внесен в реестр иноагентов в РФ), стал ответчиком по судебному иску о взыскании задолженности за электроэнергию, накопленной в особняке. Причиной обращения в суд стали неоплаченные счета за потребленную электроэнергию на сумму свыше 500 тысяч рублей.
