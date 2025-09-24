Замок Пугачевой предложили передать в собственность церкви

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Депутат считает, что фасад особняка должен быть полностью переосмыслен
Депутат считает, что фасад особняка должен быть полностью переосмыслен Фото:

Замок Аллы Пугачевой, расположенный в подмосковной деревне Грязь, нужно передать в собственность Русской православной церкви (РПЦ) для последующей реконструкции под храм. Об этом заявил депутат Брянской областной думы и лидер движения «Россия Православная» Михаил Иванов.

«Здание должно быть перестроено в православный храм и передано РПЦ», — сказал Иванов NEWS.ru. По его мнению, готические элементы, башни и скульптуры драконов, которыми известен замок, не соответствуют православной традиции. Депутат считает, что фасад особняка должен быть полностью переосмыслен: вместо готических башен — золотые купола, вместо западных символов — православная символика.

Согласно предложению, после передачи замка церкви в нем предполагается разместить не только храм, но и создать инфраструктуру для прихожан и местных жителей. Речь идет о воскресной школе, библиотеке и социальном центре.

Причиной обсуждения судьбы замка стало недавнее интервью Аллы Пугачевой, в котором артистка откровенно рассказала о трудностях с продажей недвижимости. По словам певицы, дом стал для ее семьи обременением. Супруг Пугачевой, Максим Галкин (внесен в реестр иноагентов в РФ), стал ответчиком по судебному иску о взыскании задолженности за электроэнергию, накопленной в особняке. Причиной обращения в суд стали неоплаченные счета за потребленную электроэнергию на сумму свыше 500 тысяч рублей.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Замок Аллы Пугачевой, расположенный в подмосковной деревне Грязь, нужно передать в собственность Русской православной церкви (РПЦ) для последующей реконструкции под храм. Об этом заявил депутат Брянской областной думы и лидер движения «Россия Православная» Михаил Иванов. «Здание должно быть перестроено в православный храм и передано РПЦ», — сказал Иванов NEWS.ru. По его мнению, готические элементы, башни и скульптуры драконов, которыми известен замок, не соответствуют православной традиции. Депутат считает, что фасад особняка должен быть полностью переосмыслен: вместо готических башен — золотые купола, вместо западных символов — православная символика. Согласно предложению, после передачи замка церкви в нем предполагается разместить не только храм, но и создать инфраструктуру для прихожан и местных жителей. Речь идет о воскресной школе, библиотеке и социальном центре. Причиной обсуждения судьбы замка стало недавнее интервью Аллы Пугачевой, в котором артистка откровенно рассказала о трудностях с продажей недвижимости. По словам певицы, дом стал для ее семьи обременением. Супруг Пугачевой, Максим Галкин (внесен в реестр иноагентов в РФ), стал ответчиком по судебному иску о взыскании задолженности за электроэнергию, накопленной в особняке. Причиной обращения в суд стали неоплаченные счета за потребленную электроэнергию на сумму свыше 500 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...