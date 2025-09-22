Mash: Галкин* накопил долги за свет во дворце

Известный шоумен и иноагент Максим Галкин* (внесен в реестр иноагентов в РФ) оказался ответчиком по иску о взыскании долгов за электроэнергию в своем особняке в деревне Грязи. Как сообщают СМИ, на артиста подали в суд из-за неоплаченных счетов за свет на сумму более 500 тысяч рублей.
«На иноагента Максима Галкина подали в суд за неоплаченный свет во дворце в деревни Грязи. С юмориста требуют больше 500к рублей — именно столько накапало за электроэнергию», — говорится в сообщении telegram-канала Mash.
Ранее сообщалось, что замок Галкина и Пугачевой в деревне Грязь не зарегистрирован как недвижимость, что позволило артистам избежать уплаты налогов на сумму около 180 миллионов рублей за 15 лет. Сейчас они платят только земельный налог, а коммунальные услуги, включая электроэнергию, оплачиваются отдельно. Особняк также выставлялся на аренду, при этом арендатор обязан самостоятельно покрывать коммунальные расходы.
*Максим Галкин внесен в реестр иноагентов в РФ
