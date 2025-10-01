Потери ВСУ за сутки составили порядка 1 495 военнослужащих. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«В зоне ответственности группировки армии „Север“ противник потерял до 145 человек», — говорится в сообщении ведомства. Наибольшие потери украинская армия понесла в зоне ответственности группировки «Центр» — более 480 человек. На западном направлении, контролируемом одноименной российской группировкой, потери ВСУ превысили 220 человек. В южной части фронта украинская сторона лишилась до 305 военнослужащих. На восточном направлении потери ВСУ составили до 315 человек. На направлении «Днепр» зафиксировано до 30 потерь.
Ранее военнослужащие российской группировки «Восток» осуществили перехват радиосообщений украинских военных, в ходе которых рассматривался вопрос о ликвидации подразделения ВСУ силами самих украинских военнослужащих. Украинская пехота отказалась исполнять распоряжение нового командира о проникновении в населенный пункт Александроград.
