Продажу сигарет запретят не на всех остановках транспорта

Продажа сигарет на остановках будет возможна лишь в малых населенных пунктах Фото: Илья Московец © URA.RU

Продажу сигарет в России запретят не на всех остановках общественного транспорта. Исключением станут торговые точки, являющиеся единственным местом продажи табака в малом населенном пункте. Об этом заявил депутат Госдумы Максим Иванов.

«Розничную продажу сигарет в России запретят не на всех остановках общественного транспорта. Исключением станут единственные в малых населенных пунктах точки продажи табака и никотинсодержащей продукции, которые располагаются на остановках», — заявил депутат Госдумы Максим Иванов на пленарном заседании.

Законопроект, вносящий изменения в закон об охране здоровья граждан, был принят в первом чтении. Предполагается, что он может вступить в силу с 1 марта 2026 года. Изначально инициатива была разработана на региональном уровне в Хабаровском крае, но получила общенациональный масштаб. По словам депутатов, реализация проекта не потребует дополнительных бюджетных расходов. Сейчас закон уже запрещает продажу табака на всех видах общественного транспорта, а также на вокзалах и в аэропортах.

Продолжение после рекламы