Россия оценила усилия Орбана в споре с Трампом по нефти из России
Песков рассказал, чем руководствуется Орбан, говоря о закупках нефти
Российская сторона приветствует инициативу премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который предложил обсудить с президентом США Дональдом Трампом антироссийские санкции, которые касаются рынка нефти. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Мы слышим заявления Трампа, что все страны должны прекратить закупать российскую нефть. В целом Орбан отстаивает интересы своей страны. Любая страна заинтересована в том, чтобы покупать стратегические ресурсы по меньшей цене. В этом плане российский энергоноситель весьма и весьма конкурентоспособны», — заявил Песков журналистам. Его слова передает корреспондент URA.RU.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ранее подчеркнул, что Будапешт должен продолжать отстаивать право на импорт российской нефти и газа, поскольку у страны отсутствуют возможности для полноценной замены этих энергоресурсов альтернативными вариантами. Глава правительства отметил, что введение ограничений на поставки приведет к энергетическому дефициту и повышению расходов граждан на коммунальные услуги.
