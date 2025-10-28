Россия оценила усилия Орбана в споре с Трампом по нефти из России

Песков рассказал, чем руководствуется Орбан, говоря о закупках нефти Фото: Роман Наумов © URA.RU

Российская сторона приветствует инициативу премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который предложил обсудить с президентом США Дональдом Трампом антироссийские санкции, которые касаются рынка нефти. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы слышим заявления Трампа, что все страны должны прекратить закупать российскую нефть. В целом Орбан отстаивает интересы своей страны. Любая страна заинтересована в том, чтобы покупать стратегические ресурсы по меньшей цене. В этом плане российский энергоноситель весьма и весьма конкурентоспособны», — заявил Песков журналистам. Его слова передает корреспондент URA.RU.