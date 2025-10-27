Орбан: Венгрия должна бороться за российскую нефть до конца

Санкции против РФ неэффективны, заявил Орбан Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Венгрия обязана продолжать бороться за доступ к российским нефти и газу, поскольку страна не может заменить эти ресурсы альтернативными источниками. По словам главы правительства, ограничение поставок приведет к дефициту энергоресурсов и вырастет стоимость коммунальных услуг для населения. Об этом сообщил телеканал M1, опубликовав интервью с Орбаном 27 октября.

«Мы должны бороться до конца за доступ к российским нефти и газу. Прежде всего, потому что мы не можем заменить их другими источниками, возникнет дефицит, пусть не абсолютный, но дефицит будет. С другой стороны, цены вырастут. Поэтому нужно учитывать, что ежемесячные расходы венгерских домохозяйств удвоятся», — заявил Орбан в интервью телеканалу.

Премьер также выразил мнение, что санкции Евросоюза против энергоресурсов из РФ не достигают поставленных целей. Он подчеркнул, что введение 19-го пакета ограничительных мер свидетельствует о неэффективности предыдущих решений. В беседе с журналистами Орбан пояснил, что не верит в возможность полностью исключить российскую нефть с мирового рынка, поскольку прежние санкционные пакеты не смогли достичь этого результата.

