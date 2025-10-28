Архивные документы раскрыли новые факты о первом городничем Кургана Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Курганские исследователи представили новые сведения о первом городничем Кургана Иване Розинге. Архивные находки позволили уточнить даты его службы, род занятий и сведения о семье. Об этом говорится в статье кандидата исторических наук Дениса Маслюженко.

«Найдены документы в Российском государственном историческом архиве, подтверждающие, что Иван Петрович Розинг был назначен городничим Кургана в 1782 году по указу Сената, а не приблизительно в 1782–1783 годах, как считалось ранее. Найдены также сведения о его дальнейшей службе и недвижимости семьи, что позволяет по-новому взглянуть на раннюю историю города», — отмечается в статье «Новые данные о первом курганском городничем И. П. Розинге», которая опубликована в сборнике «История. Сибирь. Декабристы».

Автор установил, что уже в 1784 году Розинг служил советником Тобольской казенной палаты, а позже стал надворным советником и директором домоводства. Он занимался организацией общественных работ и контролировал использование труда заключенных. Исследование также уточнило, что семья Розинга владела землями у озер Лукино и Малый Марай, где впоследствии появилась деревня Варварина. Каменный дом семьи, отмеченный на городском плане 1806 года, в 1810-м уже числился за его супругой Марией Ивановной. Розинг умер в Перми в 1820 году, а его потомки еще несколько лет владели имуществом в Кургане.

