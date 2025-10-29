Какие праздники отмечают 30 октября 2025: что можно и нельзя делать

России 30 октября отмечают День основания Военно-Морского Флота Фото: Ася Бронникова © URA.RU

В четверг, 30 октября 2025, в России отмечается сразу несколько значимых событий. Верующие почитают память пророка Осии, колхозники помнят старинные традиции Осии Колесника, а государство чествует военные и трудовые достижения. День основания Российского военно-морского флота, День инженера-механика и День тренера становятся поводом для торжеств и размышлений о героическом наследии страны. Подробнее в материале URA.RU.

Православный праздник 30 октября 2025

Память пророка Осии

30 октября по новому стилю (17 октября по старому календарю) православная Церковь чтит память святого пророка Осии, одного из двенадцати малых пророков Ветхого Завета. Святой Осия жил в VIII веке до Рождества Христова в Израильском царстве, будучи современником пророков Исаии, Михея и Амоса.

Его служение продолжалось более шести десятилетий и было направлено на борьбу с идолопоклонством, охватившим народ Израиля. Пророк происходил из колена Иссахарова и активно проповедовал истинную веру среди отступивших от Бога соплеменников. Его мудрые наставления призывали еврейский народ вернуться к древнему благочестию. Обличая беззакония жителей Израиля, он возвещал о великих бедствиях от иноплеменников, о переселении в плен ассирийский и последующем обращении к Богу.

Даже личные трагедии — его супруга была распутна и оставила мужа — только укрепляли его стремление к донесению святого учения. Почти за тысячу лет до пришествия Спасителя святой пророк по наитию Святого Духа предсказал прекращение ветхозаветного жертвоприношения, исчезновение Ааронова священства и распространение истинного Богопознания по всей земле.

По его пророчествам, Христос возвратится из Египта, тридневно воскреснет и победит смерть. Эти пророчества, высеченные в Священном Писании, стали основополагающими для понимания истории спасения человечества. В глубокой старости, посвятив всю жизнь исполнению воли Божией, пророк Осия мирно скончался и был погребен в своей земле.

День его памяти напоминает верующим о силе покаяния и о том, что Бог всегда ожидает возвращения человека к истине. В храмах читаются отрывки из книги пророка, в которых звучит тема милосердия и любви Божией к народу. Верующие молятся пророку Осии о даре искреннего раскаяния, восстановлении мира в семье, о верности и честности в отношениях.

Народный праздник 30 октября 2025

Осия Колесник

На Руси имя святого пророка Осии переплелось с хозяйственным укладом деревенской жизни. Колесником Осию прозвали потому, что в день его памяти крестьяне уделяли особое внимание колесам телег и готовили транспорт к зиме. Это был переломный момент в сельскохозяйственном календаре, когда лето окончательно уходило, а зима вступала в свои права.

Традиционно накануне Осии Колесника крестьяне осматривали телеги, проверяли их исправность и при необходимости чинили. Колеса снимали с осей, очищали от грязи и убирали до весны в амбары. Параллельно доставали и готовили к зимним дорогам сани. По старинной поговорке: «На Осия колесо с осью до весны расстаются». Последний скрип колёс телеги, когда она заезжала в ворота усадьбы, служил предметом народного гадания на урожай грядущего года.

Если колеса ехали тихо и не издавали звуков, крестьяне ожидали богатого урожая пшеницы, овощей и других культур. Чем громче был скрип, тем меньше благодати ожидало поле. Кроме того, крестьяне различали скрип левого и правого колёс, предсказывая по ним финансовое благополучие. Громкий скрип левого колеса означал, что большую часть заработанного придется отдать, а скрип правого предвещал превышение доходов над ожиданиями.

Колесо в славянской культуре считалось мощным оберегом и защитником от злых духов. Этот символ солнца часто использовался в различных магических обрядах. Если человека укусила змея, то место укуса промывали водой, которую предварительно пропускали через колесо. В этот день домашние животные крепко спали, ожидалось потепление. Если кукушка села на сухое дерево и начала куковать, предполагали наступление морозов. Домашние гуси, махавшие крыльями, предвещали дождь. Паутина, стелившаяся по кустам, говорила о том, что зима задержится надолго.

Что можно и нельзя делать 30 октября 2025

В день Осия Колесника действовали строгие запреты. Главное правило — не начинать никаких новых дел и не раскрывать планы окружающим. Наши предки верили, что рассказанные вслух намерения не сбудутся. Поэтому в дальнюю дорогу в этот день не отправлялись.

Не рекомендовалось стричь волосы или красить их, так как считалось, что чужие руки могут унести защитную силу человека. Ходить в баню считалось опасным — вода якобы смывала невидимый щит от болезней. Смотреть на небо, особенно если появлялись падающие звёзды, считалось дурным предзнаменованием. Брать деньги в долг было категорически запрещено — поверье гласило, что вернуть их будет трудно.

Также нельзя было злиться, хвастаться, рассказывать о радостных новостях, колоть дрова или издавать лишний шум. Несмотря на обилие запретов, день был наполнен добрыми поступками. Считалось, что если совершить три искренних благодеяния, в доме появится достаток. Это могло быть угощение соседей пирогом, присмотр за чужими детьми или помощь пожилому человеку.

В этот день проводили время в кругу семьи, приглашая родственников и вспоминая старые истории. Меняли одежду несколько раз за день — считалось, что это приносит удачу. Женщинам рекомендовалось больше отдыхать, устраивая спа-день дома. Полагалось делать заготовки на зиму, квасить капусту и заготавливать овощи для сытости холодных месяцев.

Российские праздники 30 октября 2025

День основания ВМФ

30 октября 1696 года произошло событие, кардинально изменившее развитие России. Боярская Дума по настоянию царя Петра I приняла решение о создании регулярного военно-морского флота. Три слова «Морским судам быть» стали исторической закономерностью, обусловленной острой необходимостью преодолеть территориальную и политическую изоляцию, ставшей главным препятствием для развития на рубеже XVII–XVIII веков.

В 1690-х годах развернулось масштабное кораблестроение. Суда строили в Воронеже, Петербурге, на Ладоге и в Архангельске. Были созданы Азовский и Балтийский флоты, позже — Тихоокеанский, Северный, Черноморский флоты и Каспийская флотилия. В первой половине XVIII века русские моряки совершили важные географические открытия. В 1740 году В. Беринг и А. Чириков основали Петропавловск-Камчатский и открыли пролив.

Позднее выдающиеся мореплаватели Ф.Ф. Беллинсгаузен, В.М. Головнин, М.П. Лазарев и Е.В. Путятин совершили кругосветные путешествия. Во второй половине XVIII века Российский флот вышел на третье место в мире по количеству боевых кораблей.

Постоянно совершенствовалась тактика боевых действий на море. История пестрит именами адмиралов: Г.А. Спиридова, Ф.Ф. Ушакова, Д.Н. Сенявина, П.С. Нахимова и С.О. Макарова. Современный Российский военно-морской флот обладает ракетными крейсерами, атомными подводными лодками, противолодочными кораблями и самолётами морской авиации.

Традиционно 30 октября проходят торжественные построения, подъем Андреевских флагов и чествования лучших специалистов. День Военно-морского флота России отмечается в последнее воскресенье июля.

День инженера-механика

30 октября отмечается День инженера-механика — праздник работников инженерно-технических специальностей. Начало празднованию положил приказ Главкома ВМФ от 1996 года, но отсчет ведут с 1854 года, когда был образован корпус инженеров-механиков. Инициатором стал морской министр Александр Меншиков.

Инженер-механик — это специалист с высшим техническим образованием в области проектирования и эксплуатации оборудования. Они проектируют, создают, тестируют и вводят в эксплуатацию устройства, обеспечивают работу оборудования, осуществляют конструкторские изыскания.

Профессия сопряжена с высокой ответственностью. Инженеры-механики создают окружающее нас технологическое пространство. История знает примеры творчества: в 1908 году Генри Форд начал производство автомобилей, в 1913 году совершил полёт «Русский витязь» инженера Сикорского, в 1945 году запатентована микроволновая печь. В России профессия пользовалась уважением — Иван Кулибин стал символом русского инженера-изобретателя.

День тренера в России

30 октября отмечается День тренера в России. Это день, когда спортсмены чествуют своих наставников. В 1999 году Федерации спортивной гимнастики инициировали учреждение праздника для признания заслуг людей, благодаря которым спорт держался на высоком уровне.