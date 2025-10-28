Сразу несколько дронов атаковали Москву

Дроны уничтожили в небе над Москвой Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Три беспилотных летательных аппарата были уничтожены ночью 29 октября на подлете к Москве. Дроны, направлявшиеся к городу, были оперативно ликвидированы силами противовоздушной обороны. На местах падения их обломков работают экстренные службы. Об этом в своем telegram-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Системы ПВО уничтожили один беспилотник, летевший на Москву. На месте падения обломков специалисты экстренных служб выполняют необходимые работы», — написал Собянин.

Позднее он добавил, что отражена атака еще двух БПЛА, которые также направлялись в сторону столицы. Все объекты были уничтожены.

В то же время в аэропортах Домодедово и Жуковский введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Решение принято с целью обеспечения безопасности полетов. Такую информацию распространила пресс-служба Росавиации.