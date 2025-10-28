Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

В мире

США

Зараженные COVID и гепатитом макаки сбежали после ДТП в США

29 октября 2025 в 04:17
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
В США ищут сбежавших зараженных макак

В США ищут сбежавших зараженных макак

Фото: Илья Московец © URA.RU

В США после ДТП с грузовиком сбежали лабораторные макаки, которые могут быть заражены COVID и гепатитом. В настоящее время ведется отлов опасных приматов в штате Миссисипи. Об этом сообщают СМИ. 

«Власти выслали на место происшествия группу захвата для ликвидации макак. Местные чиновники заявили, что макаки агрессивны по отношению к людям и для отлова требуются средства индивидуальной защиты, поскольку обезьяны представляют потенциальную угрозу для здоровья», — передает SHOT в telegram-канале. 

Уточняется, что грузовик, перевозивший макак-резусов из Тулейнского университета, попал в аварию в штате Миссисипи. Животные, использовавшиеся для исследований, были заражены не только COVID-19 и гепатитом C, но и герпесом. В результате ДТП часть приматов погибла, а оставшиеся разбежались.

Продолжение после рекламы

Ранее URA.RU сообщало, что ученые Уральского федерального университета создали математическую модель распространения вируса оспы обезьян. Исследование показало, что карантин эффективнее лекарств в борьбе с инфекцией, поскольку снижает число контактов и уровень заболеваемости.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал