Зараженные COVID и гепатитом макаки сбежали после ДТП в США
В США ищут сбежавших зараженных макак
Фото: Илья Московец © URA.RU
В США после ДТП с грузовиком сбежали лабораторные макаки, которые могут быть заражены COVID и гепатитом. В настоящее время ведется отлов опасных приматов в штате Миссисипи. Об этом сообщают СМИ.
«Власти выслали на место происшествия группу захвата для ликвидации макак. Местные чиновники заявили, что макаки агрессивны по отношению к людям и для отлова требуются средства индивидуальной защиты, поскольку обезьяны представляют потенциальную угрозу для здоровья», — передает SHOT в telegram-канале.
Уточняется, что грузовик, перевозивший макак-резусов из Тулейнского университета, попал в аварию в штате Миссисипи. Животные, использовавшиеся для исследований, были заражены не только COVID-19 и гепатитом C, но и герпесом. В результате ДТП часть приматов погибла, а оставшиеся разбежались.
Ранее URA.RU сообщало, что ученые Уральского федерального университета создали математическую модель распространения вируса оспы обезьян. Исследование показало, что карантин эффективнее лекарств в борьбе с инфекцией, поскольку снижает число контактов и уровень заболеваемости.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.