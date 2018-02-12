15:35 12 февраля 2018 5

Повышение НДС автоматически вызовет рост розничных цен Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Налоговые изменения, которые готовит правительство, окажутся весьма болезненными для россиян. Значительное повышение налога на добавленную стоимость (НДС) неизбежно обернется скачком инфляции и затормозит экономический рост, утверждают опрошенные «URA.RU» экономисты.

Ранее стало известно, что кабинет министров обсуждает налоговый маневр. В частности, страховые взносы предлагается снизить с 36% до 21%. При этом НДС, напротив, собираются повысить с 18% до 21%, сообщил глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин. Он признался, что Минфин не поддерживает этот вариант, поскольку он приведет к потерям бюджета. Отметим, что министр финансов Антон Силуанов заявлял, что окончательные решения по всем налоговым новациям должны быть приняты весной, а соответствующие законы — до октября нынешнего года.

Очередные налоговые изменения ощутимо ударят по россиянам Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Руководитель Центра экономических и политических реформ (ЦЭПР) Николай Миронов полагает, что при реализации такого сценария «полегче станет положение малого бизнеса, который использует упрощенную систему налогообложения и не платит НДС».

«Взносы для него станут легче, это поможет поправить положение. Но доля малых предприятий в экономике России не так уж велика, в итоге рост НДС даст рост цен по стране. Это ударит по потребителю, потому что доходы граждан не догоняют инфляцию. Снижение потребительского спроса ударит, в свою очередь, по тому же малому бизнесу. Поэтому маневр весьма неоднозначен. Следовало бы прежде всего поддерживать потребителя, то есть стимулировать рост его доходов, а это бы, в свою очередь, поддержало всю экономику», — пояснил он «URA.RU».

Как заявил «URA.RU» доцент кафедры фондовых рынков и финансового инжиниринга факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Сергей Хестанов, из всех налогов лучше всего администрируется НДС — не случайно он составляет около трети всех налоговых поступлений.

«Соответственно, его увеличение наиболее болезненно скажется на всех экономических субъектах. Рост НДС намного болезненнее, чем рост соцвзносов, и их снижение не компенсирует роста налоговой нагрузки за счет роста НДС. Кроме того, любые изменения налогового законодательства несут в себе риски — последствия очень часто не совпадают с ожиданиями», — пояснил собеседник агентства. По его мнению, сейчас гораздо разумнее не экспериментировать с налогами, а заняться дерегулированием — в частности, снизить регулятивную нагрузку на бизнес.

По оценкам экономического аналитика Артема Ермолаева, налоговые изменения, если они все же будут приняты, окажутся крайне болезненными для большинства россиян. «Дело в том, что уже несколько лет подряд реальные доходы населения практически не растут, потребительский рост и без того заметно рухнул.

Повышение НДС означает автоматическое повышение розничных цен.

Получается замкнутый круг: людей, которые могут что-то купить, становится все меньше и меньше», — пояснил он «URA.RU».

По мнению аналитика компании «Открытие Брокер» Тимура Нигматуллина, налоговый маневр окажет существенное влияние на экономику, изменив динамику многочисленных макроэкономических индикаторов. Это повлияет на реальные зарплаты, безработицу, инфляцию, экономический рост, долю серого сектора, дефицит бюджета, суверенный долг, дефицит пенсионного фонда.

Повышение НДС призван улучшить положение малого бизнеса Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

«С высокой точностью просчитать изменения невозможно, поскольку они влияют друг на друга. Помимо этого, некоторые эффекты „налогового маневра“ найдут отражение через различные промежутки времени. В краткосрочной перспективе реформа, несомненно, приведет к скачку инфляции. Сейчас инфляция составляет 2,2% годовых. Если НДС повысить с 18 до 21%, то она составит минимум 6% годовых — в том числе из-за роста инфляционных ожиданий и индексации цен монополий. Банк России будет пытаться снизить инфляцию до нормативных 4%, что подразумевает жесткую монетарную политику, а это означает неминуемое падение реальных доходов и вялый экономический рост еще на 2-3 года. Снижение соцвзносов немного снизит безработицу, сократит спрос на нелегальных мигрантов. Теоретически возможна разморозка накопительных пенсий», — пояснил эксперт.

В среднесрочной перспективе, по словам Нигматуллина, возможно повышение зарплат, но оно будет меньше величины, которую сэкономят работодатели на более низких взносах потому что платежи уплачиваются непосредственно работодателями и простые граждане о них не знают. «Немного сократится серый сектор экономики, будет больше доля населения с белыми зарплатами. Экономический рост останется подавленным из-за высокого НДС», — заключил экономист.

Налог на добавленную стоимость — это косвенный сбор, форма изъятия в бюджет государства части стоимости товара, работы или услуги, которая создается на всех стадиях процесса производства товаров, работ и услуг и вносится в бюджет по мере реализации. В результате применения НДС конечный потребитель товара, работы или услуги уплачивает продавцу налог со всей стоимости приобретаемого им блага, однако в бюджет эта сумма начинает поступать ранее конечной реализации. Максимальная ставка НДС в России после его введения составляла 28%, затем была понижена до 20%, а с 1 января 2004 года составляет 1%.

Для некоторых продовольственных товаров, книг, товаров для детей и отдельных категорий медицинского оборудования на сегодняшний день действует пониженная ставка 10%. Для экспортируемых товаров и некоторых специфичных товаров (таких как почтовые марки, пошлины и лицензии) действует нулевая ставка.