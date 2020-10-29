Курганские инсайды: депутат ГД станет мэром

Ревизоры продолжают проверять регион и его больницы, поэтому чиновники замерли в ожидании карательных мер. Уволенные медики в размышлении: возвращаться ли в строй. Огромные кадровые проблемы и в полиции — треть состава ушла на больничный.
«Инсайды» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, URA.RU публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее.
Московский ревизор успокоила курганцев
Член московской комиссии Ирина Серегина, заместитель руководителя Росздравнадзора РФ, уже проверяла Курганскую область. Медики вспомнили, что она приезжала с проверкой исполнения нацпроектов в сфере здравоохранения. «Очень грамотная, справедливая и въедливая в плане проверки. В прошлый раз она хорошо встряхнула курганское здравоохранение. Помогла исправить многие недочеты. Надеемся и на этот раз ей удастся правильно наладить работу», — пояснили источники.
Депутат Госдумы переходит в Макушинский район
Жители Макушинского района обсуждают возвращение на родину бывшего главы района, а ныне депутата Госдумы Василия Шишкоедова. «Говорят, что он не пойдет на новые выборы в Госдуму. На самом деле мы этому рады. Он был отличным главой района. Может и после возвращения сможет помочь местной власти и нам», — уверены макушенцы.
Курганские полицейские болеют
Около трети состава УМВД Кургана находится на больничном (из общего количества 1200 человек). «Некоторые болеют в тяжелой форме. Недавно одного участкового увезли в больницу, выносили из квартиры на носилках. На следующий день он умер. Ему было под 50 лет. Не смогли спасти», — рассказал инсайдер.
Уволенных врачей будут возвращать
Департамент здравоохранения Курганской области хочет вернуть на работу врачей и медсестер, которые были уволены, или с которыми не продлили контракты. «Люди в обиде. Их буквально выкинули с должностей и с медучреждений, где они работали многие годы. Им даже не предлагали другие должности, хотя они врачи. Чиновники в порыве чистки кадров не думали о будущем», — отметил один из медиков.
Курганцы передумали писать Путину
После скандала со строительством мусоросортировочной станции на въезде в село Белозерское жителям пообещали прекратить его возведение. «Если полигона не будет, конечно, мы не будем писать президенту. Хотя уже есть сотни подписей под обращением», — отметили местные жители.
Экологи обратили внимание, что, согласно территориальной схеме обращения с отходами, полигона там и быть не должно. В борьбе с мусорным полигоном, говорят местные жители, помог еще и районный прокурор Григорий Сажин. «Он приезжал, когда мы приходили на место строительства и пытались помешать технике. Был с нами, присутствовал и помог уладить конфликт. Потом начал проверку по нашей жалобе на счет выделения земли. Спасибо ему тоже», — отметили жители села.
Спасатели заявили о занижении статистики
Курганские спасатели обратили внимание на занижение числа погибших на воде. «Показателей хуже, чем в нынешнем году никогда не было. Это впервые за всю историю ЦГИМС [Центра госинспекции). По данным Свердловскстата, в области погибло более 40 человек, из них — восемь детей. А по данным ЦГИМС всего погибло 26 человек, четыре из них дети. Впервые произошло столкновение маломерных судов в Куртамышском районе, есть пострадавшие», — отметил инсайдер.
По его словам, на запросы силовиков, проверяющих транспорт, местная инспекция внятно не отвечает. Слухачи считают, что причина в кадрах. «Инспекторский состав не компетентен, так как более 75% не соответствует занимаемой должности по профпригодности. ЦГИМС подаёт заведомо ложные сведения, занижая показатели. Интересно, какие меры будут приняты после провального 2020 года к всему ЦГИМС и руководству?» — поделился инсайдер.
Курганскому аэропорту присвоят имя не самого известного земляка
Слухачи сообщают, что в итоговом голосовании, посвященном выбору имени для аэропорта Кургана, не будет кандидатур самых известных земляков. В опрос могут не попасть имена Гавриила Илизарова, Терентия Мальцева, Максима Фадеева, Германа Травникова, Юрия Гальцева, Виктора Потанина и Светланы Капаниной. «Имена Илизарова и Мальцева уже присвоены крупным учреждениям, а остальных могут не взять из-за негласного правила „не увековечивать при жизни“», — рассказал URA.RU источник знакомый с ситуацией. Данное голосование пройдет с 30 ноября по 20 декабря. Ранее областное правительство провело предварительный опрос по данной теме. В нем с большим перевесом победила кандидатура хирурга-ортопеда Гавриила Илизарова.
В сорванных сроках благоустройства обвинят невиновных
В Курганской области большинство объектов, благоустройство, строительство и ремонт которых ведётся за федеральные деньги, в этом году не успеют завершить в срок, говорят слухачи. Это означает, что власти не смогут освоить выделенные на них деньги. «Уже очевидно, что в сроки многие подрядчики не укладываются. Штрафы будут, а на следующий год могут вообще не выделить деньги», — отмечает инсайдер. Представители строительной отрасли считают, что основной причиной провала в большинстве случаев стала некачественная проектно-сметная документация: «Проекты не соответствуют действительности. Часто их приходится отправлять на переделку уже в процессе работ, на это уходит много времени. В некоторых случаях их переделывают по несколько раз». Кроме того, на многие объекты из-за заниженной стоимости подрядчиков нашли не с первого раза, что также привело к задержкам. «Но как обычно в итоге во всем обвинят подрядчиков и каких-нибудь руководителей служб, которые даже и не думали, что они виноваты», — переживают в регионе.
В Кургане раскрыли, почему с проектировщика сняли вину
Удивление слухачей вызвал тот факт, что в официальных источниках правительства региона и мэрии Кургана часто звучат обвинения в адрес нерасторопных подрядчиков, но ни разу в срыве сроков не обвинили «Кургангражданпроект». Эта организация готовила проектно-сметную документацию на многие объекты, сроки работ на которых оказались сорваны из-за некачественной документации. «На улице Мальцева проект переделывали уже не один раз, но обвиняют во всем подрядчиков. Сначала обвиняли „Благострой“. Теперь вместо них пришел „Курганпласт“ — этих тоже обвинили. Улицу Пичугина не могут сделать больше года. Там тоже были проблемы с проектом, но власти все свалили на подрядчика», — привёл примеры инсайдер. По его мнению, власти не трогают «Кургангражданпроект», так как им руководит «свой» директор — Константин Малышев, который в 2019 году приехал в Курган из Томска.
Инсайды представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер.
Подписывайтесь на URA.RU в