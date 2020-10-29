Курганские инсайды: депутат ГД станет мэром

Может, поможет, но это не точно Коллаж URA.RU

Ревизоры продолжают проверять регион и его больницы, поэтому чиновники замерли в ожидании карательных мер. Уволенные медики в размышлении: возвращаться ли в строй. Огромные кадровые проблемы и в полиции — треть состава ушла на больничный.

«Инсайды» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, URA.RU публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее.

Московский ревизор успокоила курганцев

Член московской комиссии Ирина Серегина, заместитель руководителя Росздравнадзора РФ, уже проверяла Курганскую область. Медики вспомнили, что она приезжала с проверкой исполнения нацпроектов в сфере здравоохранения. «Очень грамотная, справедливая и въедливая в плане проверки. В прошлый раз она хорошо встряхнула курганское здравоохранение. Помогла исправить многие недочеты. Надеемся и на этот раз ей удастся правильно наладить работу», — пояснили источники.

Депутат Госдумы переходит в Макушинский район

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жители Макушинского района обсуждают возвращение на родину бывшего главы района, а ныне депутата Госдумы Василия Шишкоедова. «Говорят, что он не пойдет на новые выборы в Госдуму. На самом деле мы этому рады. Он был отличным главой района. Может и после возвращения сможет помочь местной власти и нам», — уверены макушенцы.

Курганские полицейские болеют

Около трети состава УМВД Кургана находится на больничном (из общего количества 1200 человек). «Некоторые болеют в тяжелой форме. Недавно одного участкового увезли в больницу, выносили из квартиры на носилках. На следующий день он умер. Ему было под 50 лет. Не смогли спасти», — рассказал инсайдер.

Уволенных врачей будут возвращать

Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Департамент здравоохранения Курганской области хочет вернуть на работу врачей и медсестер, которые были уволены, или с которыми не продлили контракты. «Люди в обиде. Их буквально выкинули с должностей и с медучреждений, где они работали многие годы. Им даже не предлагали другие должности, хотя они врачи. Чиновники в порыве чистки кадров не думали о будущем», — отметил один из медиков.

Курганцы передумали писать Путину

После скандала со строительством мусоросортировочной станции на въезде в село Белозерское жителям пообещали прекратить его возведение. «Если полигона не будет, конечно, мы не будем писать президенту. Хотя уже есть сотни подписей под обращением», — отметили местные жители.

Экологи обратили внимание, что, согласно территориальной схеме обращения с отходами, полигона там и быть не должно. В борьбе с мусорным полигоном, говорят местные жители, помог еще и районный прокурор Григорий Сажин. «Он приезжал, когда мы приходили на место строительства и пытались помешать технике. Был с нами, присутствовал и помог уладить конфликт. Потом начал проверку по нашей жалобе на счет выделения земли. Спасибо ему тоже», — отметили жители села.

Спасатели заявили о занижении статистики

Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Курганские спасатели обратили внимание на занижение числа погибших на воде. «Показателей хуже, чем в нынешнем году никогда не было. Это впервые за всю историю ЦГИМС [Центра госинспекции). По данным Свердловскстата, в области погибло более 40 человек, из них — восемь детей. А по данным ЦГИМС всего погибло 26 человек, четыре из них дети. Впервые произошло столкновение маломерных судов в Куртамышском районе, есть пострадавшие», — отметил инсайдер.

По его словам, на запросы силовиков, проверяющих транспорт, местная инспекция внятно не отвечает. Слухачи считают, что причина в кадрах. «Инспекторский состав не компетентен, так как более 75% не соответствует занимаемой должности по профпригодности. ЦГИМС подаёт заведомо ложные сведения, занижая показатели. Интересно, какие меры будут приняты после провального 2020 года к всему ЦГИМС и руководству?» — поделился инсайдер.

Курганскому аэропорту присвоят имя не самого известного земляка

Слухачи сообщают, что в итоговом голосовании, посвященном выбору имени для аэропорта Кургана, не будет кандидатур самых известных земляков. В опрос могут не попасть имена Гавриила Илизарова, Терентия Мальцева, Максима Фадеева, Германа Травникова, Юрия Гальцева, Виктора Потанина и Светланы Капаниной. «Имена Илизарова и Мальцева уже присвоены крупным учреждениям, а остальных могут не взять из-за негласного правила „не увековечивать при жизни“», — рассказал URA.RU источник знакомый с ситуацией. Данное голосование пройдет с 30 ноября по 20 декабря. Ранее областное правительство провело предварительный опрос по данной теме. В нем с большим перевесом победила кандидатура хирурга-ортопеда Гавриила Илизарова.

В сорванных сроках благоустройства обвинят невиновных

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области большинство объектов, благоустройство, строительство и ремонт которых ведётся за федеральные деньги, в этом году не успеют завершить в срок, говорят слухачи. Это означает, что власти не смогут освоить выделенные на них деньги. «Уже очевидно, что в сроки многие подрядчики не укладываются. Штрафы будут, а на следующий год могут вообще не выделить деньги», — отмечает инсайдер. Представители строительной отрасли считают, что основной причиной провала в большинстве случаев стала некачественная проектно-сметная документация: «Проекты не соответствуют действительности. Часто их приходится отправлять на переделку уже в процессе работ, на это уходит много времени. В некоторых случаях их переделывают по несколько раз». Кроме того, на многие объекты из-за заниженной стоимости подрядчиков нашли не с первого раза, что также привело к задержкам. «Но как обычно в итоге во всем обвинят подрядчиков и каких-нибудь руководителей служб, которые даже и не думали, что они виноваты», — переживают в регионе.

В Кургане раскрыли, почему с проектировщика сняли вину

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Удивление слухачей вызвал тот факт, что в официальных источниках правительства региона и мэрии Кургана часто звучат обвинения в адрес нерасторопных подрядчиков, но ни разу в срыве сроков не обвинили «Кургангражданпроект». Эта организация готовила проектно-сметную документацию на многие объекты, сроки работ на которых оказались сорваны из-за некачественной документации. «На улице Мальцева проект переделывали уже не один раз, но обвиняют во всем подрядчиков. Сначала обвиняли „Благострой“. Теперь вместо них пришел „Курганпласт“ — этих тоже обвинили. Улицу Пичугина не могут сделать больше года. Там тоже были проблемы с проектом, но власти все свалили на подрядчика», — привёл примеры инсайдер. По его мнению, власти не трогают «Кургангражданпроект», так как им руководит «свой» директор — Константин Малышев, который в 2019 году приехал в Курган из Томска.

Инсайды представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер.