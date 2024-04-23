Кто такой замминистра обороны РФ Иванов, подозреваемый во взятке: биография

Замминистра обороны РФ Иванов подозревается во взятке

24 апреля 2024 в 00:27 Размер текста - 17 +

Тимур Иванов был задержан 23 апреля Фото: Илья Питалев / РИА Новости новость из сюжета Замглавы Минобороны Иванов задержан по подозрению во взятке Вечером 23 апреля был задержан заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов. Его подозревают во взятке. О жизни Иванова, достижениях и уголовном деле — в материале URA.RU. Задержание Тимур Иванов был задержан по подозрению в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ «Получение взятки». Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России. На данный момент проводятся следственные действия. Президент России Владимир Путин уже получил доклад о задержании Иванова. Министр обороны РФ Сергей Шойгу был поставлен в известность о задержании заместителя заранее, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Биография Тимур Вадимович Иванов родился 15 августа 1975 года. В 1997 году окончил Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова по специальности «прикладная математика». Уже в 2004 году получил диплом по специальности «экономика и финансы» в Международной академии маркетинга и менеджмента, сообщает ТАСС. С 1999 по 2012 год работал на предприятиях топливно-энергетического комплекса России: в Департаменте сооружения атомных объектов Министерства РФ по атомной энергии, в концерне «Росэнергоатом», в ЗАО «Атомстройэкспорт», Минэнерго России и других. В 2012 году назначен заместителем председателя правительства Московской области Андрея Шарова. В 2013 году стал генеральным директором АО «Оборонстрой», которое специализируется на строительстве жилья для военнослужащих. На посту замглавы Минобороны С мая 2016 года назначен заместителем министра обороны РФ Сергея Шойгу. В Минобороны он отвечает за организацию управления имуществом, жилищное и медицинское обеспечение ВС РФ и расквартирования войск, передает ТАСС. Тимур Иванов курировал строительство объектов Минобороны: он занимался Главным храмом ВС РФ и парком «Патриот», где расположено строение. Также он трудился над восстановлением Мариуполя. С 2016 года является заместителем министра обороны РФ Сергея Шойгу Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / Вадим Савицкий / РИА Новости Достижения В 2015 году получил звание «Заслуженный строитель России», до этого был лауреатом премии правительства РФ в области науки и техники. В 2019 году стал действительным государственным советником России 1 класса, а в 2022 получил звание «Герой ЛНР». Санкции против Иванова С весны 2022 года находится в санкционном списке США, Великобритании и Канады как один из высокопоставленных представителей российского оборонного сектора. Осенью 2022 года против Иванова ввели санкции страны Евросоюза. Также находится под санкциями Австралии, Японии, Украины, Швейцарии и Новой Зеландии. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Вечером 23 апреля был задержан заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов. Его подозревают во взятке. О жизни Иванова, достижениях и уголовном деле — в материале URA.RU. Тимур Иванов был задержан по подозрению в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ «Получение взятки». Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России. На данный момент проводятся следственные действия. Президент России Владимир Путин уже получил доклад о задержании Иванова. Министр обороны РФ Сергей Шойгу был поставлен в известность о задержании заместителя заранее, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Тимур Вадимович Иванов родился 15 августа 1975 года. В 1997 году окончил Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова по специальности «прикладная математика». Уже в 2004 году получил диплом по специальности «экономика и финансы» в Международной академии маркетинга и менеджмента, сообщает ТАСС. С 1999 по 2012 год работал на предприятиях топливно-энергетического комплекса России: в Департаменте сооружения атомных объектов Министерства РФ по атомной энергии, в концерне «Росэнергоатом», в ЗАО «Атомстройэкспорт», Минэнерго России и других. В 2012 году назначен заместителем председателя правительства Московской области Андрея Шарова. В 2013 году стал генеральным директором АО «Оборонстрой», которое специализируется на строительстве жилья для военнослужащих. С мая 2016 года назначен заместителем министра обороны РФ Сергея Шойгу. В Минобороны он отвечает за организацию управления имуществом, жилищное и медицинское обеспечение ВС РФ и расквартирования войск, передает ТАСС. Тимур Иванов курировал строительство объектов Минобороны: он занимался Главным храмом ВС РФ и парком «Патриот», где расположено строение. Также он трудился над восстановлением Мариуполя. В 2015 году получил звание «Заслуженный строитель России», до этого был лауреатом премии правительства РФ в области науки и техники. В 2019 году стал действительным государственным советником России 1 класса, а в 2022 получил звание «Герой ЛНР». С весны 2022 года находится в санкционном списке США, Великобритании и Канады как один из высокопоставленных представителей российского оборонного сектора. Осенью 2022 года против Иванова ввели санкции страны Евросоюза. Также находится под санкциями Австралии, Японии, Украины, Швейцарии и Новой Зеландии.