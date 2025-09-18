Новые подвесные качели установили в Кургане (архивное фото)
В Кургане рядом с КЦ «Академия» установили подвесные качели. Об этом сообщается в соцсетях.
Так выглядит благоустройство возле КЦ «Академия»
«Чуток благоустройства у „Академии“. Вполне норм», — написано в tg-канале «Обыкновенный Курганист». К посту прикреплены фото, на которых изображены подвесные качели. Рядом также находится много лавочек с урнами.
Ранее в Кургане уже реализовывались проекты по благоустройству общественных пространств. Так, в 6-м микрорайоне Заозерного обустроили территорию с кругом скамеек и урнами, а на улице Красина оборудовали зону отдыха с тротуарной плиткой и освещением.
