В Кургане установили подвесные качели у КЦ «Академия». Фото

Новые подвесные качели установили в Кургане (архивное фото)
Новые подвесные качели установили в Кургане (архивное фото) Фото:

В Кургане рядом с КЦ «Академия» установили подвесные качели. Об этом сообщается в соцсетях.

Так выглядит благоустройство возле КЦ «Академия»
Так выглядит благоустройство возле КЦ «Академия»
Фото:

«Чуток благоустройства у „Академии“. Вполне норм», — написано в tg-канале «Обыкновенный Курганист». К посту прикреплены фото, на которых изображены подвесные качели. Рядом также находится много лавочек с урнами.

Ранее в Кургане уже реализовывались проекты по благоустройству общественных пространств. Так, в 6-м микрорайоне Заозерного обустроили территорию с кругом скамеек и урнами, а на улице Красина оборудовали зону отдыха с тротуарной плиткой и освещением.

