Во власти стало в 2,5 раза больше ветеранов СВО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В 2025 году доля участников СВО, победивших в выборах, составила 1,85% от всех вакантных мест
В 2025 году доля участников СВО, победивших в выборах, составила 1,85% от всех вакантных мест Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

По итогам единого дня голосования в 2025 году количество избранных ветеранов СВО увеличилось в 2,6 раза по сравнению с 2024 годом. Это стало известно из результатов выборов.

На выборах разных уровней в рамках ЕДГ-2025 победили 870 участников спецоперации, выдвигавшихся от парламентских партий. Это в 2,6 раза больше по сравнению с ЕДГ-2024, когда депутатами стали 329 бывших бойцов, сообщили «Ведомости» со ссылкой на свои данные по итогам выборов.

Всего на выборах были зарегистрированы 1397 участников СВО — из них были избраны 62,3%. На этот раз замещалось более 47 тысяч мандатов всех уровней, то есть доля прошедших ветеранов составила 1,85% от общего числа. В прошлом году замещалось 35 тысяч мандатов. 

Единый день голосования в РФ в 2025 году прошел 14 сентября. В этот день избирались главы 21 субъекта страны, депутаты законодательных органов, а также были проведены муниципальные выборы.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
По итогам единого дня голосования в 2025 году количество избранных ветеранов СВО увеличилось в 2,6 раза по сравнению с 2024 годом. Это стало известно из результатов выборов. На выборах разных уровней в рамках ЕДГ-2025 победили 870 участников спецоперации, выдвигавшихся от парламентских партий. Это в 2,6 раза больше по сравнению с ЕДГ-2024, когда депутатами стали 329 бывших бойцов, сообщили «Ведомости» со ссылкой на свои данные по итогам выборов. Всего на выборах были зарегистрированы 1397 участников СВО — из них были избраны 62,3%. На этот раз замещалось более 47 тысяч мандатов всех уровней, то есть доля прошедших ветеранов составила 1,85% от общего числа. В прошлом году замещалось 35 тысяч мандатов.  Единый день голосования в РФ в 2025 году прошел 14 сентября. В этот день избирались главы 21 субъекта страны, депутаты законодательных органов, а также были проведены муниципальные выборы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...