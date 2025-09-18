В Минфине предложили новую меру поддержки для семей с детьми

Минфин предлагает снизить ставку по семейной ипотеке для многодетных семей
Многодетные семьи могут получить низкие ставки по ипотеке
Дифференциация ставок по ипотеке в зависимости от количества детей в семье позволит устанавливать более низкие ставки для многодетных семей. Об этом рассказал замглавы министерства Иван Чебесков.

«Одно из ключевых предложений — это различные ставки в зависимости от количества детей, чтобы делать ставку более низкой для семей с большим количеством детей», — передает слова Чебескова РИА Новости. Он добавил, что идет работа над совершенствованием программы семейной ипотеки.

Чебесков пояснил, что ведомство получило поручение председателя правительства проработать предложения парламента и регионов. По его словам, текущая работа направлена на повышение адресности программы и усиление ее демографической направленности. В настоящее время Минфин проводит консультации с регионами и профильными ведомствами для реализации этой инициативы.

