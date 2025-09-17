17 сентября 2025

На Камчатке зафиксировано землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,6 произошло на Камчатке
Землетрясение магнитудой 5,6 произошло на Камчатке Фото:

На Камчатке зафиксировано землетрясение магнитудой 5,6. Об этом сообщает МЧС.

«Ощущаемый подземный толчок зафиксирован в Тихом океане. Расстояние от Петропавловска-Камчатского — 94 километра. Магнитуда — 5,6», — говорится в сообщении ГУ МЧС России по Камчатскому краю.

По данным ведомства, афтершок зафиксирован на глубине 24,6 километра. До 5-6 баллов ощущалось в различных районах краевого центра. При этом угрозы цунами не объявлялось. 

Ранее в этом же регионе было зафиксировано землетрясение магнитудой 6,0, эпицентр которого находился в 146 километрах от Петропавловска-Камчатского, а глубина очага составляла 18,2 километра. Тогда интенсивность толчков в краевом центре достигла трех баллов.

