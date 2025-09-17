На Камчатке зафиксировано землетрясение магнитудой 5,6. Об этом сообщает МЧС.
«Ощущаемый подземный толчок зафиксирован в Тихом океане. Расстояние от Петропавловска-Камчатского — 94 километра. Магнитуда — 5,6», — говорится в сообщении ГУ МЧС России по Камчатскому краю.
По данным ведомства, афтершок зафиксирован на глубине 24,6 километра. До 5-6 баллов ощущалось в различных районах краевого центра. При этом угрозы цунами не объявлялось.
Ранее в этом же регионе было зафиксировано землетрясение магнитудой 6,0, эпицентр которого находился в 146 километрах от Петропавловска-Камчатского, а глубина очага составляла 18,2 километра. Тогда интенсивность толчков в краевом центре достигла трех баллов.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.