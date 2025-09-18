ВСУ атаковали нефтегазовое предприятие на Кубани

Пожар на территории нефтегазовой компании в Краснодарском крае произошел после падения обломков дрона ВСУ в ночь на 18 сентября. Об этом сообщили в региональном оперштабе. 

«В станице Новоминской Каневского района потушили пожар после падения обломков БПЛА. Информация о возгорании на территории нефтегазовой компании поступила в муниципальную ЕДДС в ночь с 17 на 18 сентября», — написали в telegram-канале оперштаба по Краснодарскому краю.

Отмечается, что из-за падения фрагментов дрона на территории нефтегазовой компании загорелось оборудование. Площадь пожара составила 20 квадратных метров. Он был оперативно ликвидирован сотрудниками краснодарского МЧС, пострадавших  в результате происшествия нет.

