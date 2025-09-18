В Ростовской области начался пожар после атаки БПЛА

Средства ПВО отразили атаку украинских дронов на Ростовскую область в ночь на 18 сентября, в поле начался пожар после падения обломков одного из дронов. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.
«Силы ПВО отразили массированную воздушную атаку врага, уничтожив и перехватив БПЛА», — написал Юрий Слюсарь в своем telegram-канале. Он отметил, что атаке подверглись города Новошахтинск и Белая Калитва, а также Каменский, Красносулинский, Октябрьский сельский, Морозовский, Миллеровский и Чертковский районы. Пострадавших в ходе атаки нет, подчеркнул губернатор.
Глава региона отметил, что в Красносулинском районе загорелась сухая трава в поле. Пожарные ликвидировали возгорание на площади в 800 квадратных метров. Последствия еще уточняются, заключил Слюсарь.
