В Ростовской области начался пожар после атаки БПЛА

Дроны атаковали несколько районов и городов Ростовской области
Дроны атаковали несколько районов и городов Ростовской области
Украинские атаки по российским регионам

Средства ПВО отразили атаку украинских дронов на Ростовскую область в ночь на 18 сентября, в поле начался пожар после падения обломков одного из дронов. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

«Силы ПВО отразили массированную воздушную атаку врага, уничтожив и перехватив БПЛА», — написал Юрий Слюсарь в своем telegram-канале. Он отметил, что атаке подверглись города Новошахтинск и Белая Калитва, а также Каменский, Красносулинский, Октябрьский сельский, Морозовский, Миллеровский и Чертковский районы. Пострадавших в ходе атаки нет, подчеркнул губернатор.

Глава региона отметил, что в Красносулинском районе загорелась сухая трава в поле. Пожарные ликвидировали возгорание на площади в 800 квадратных метров. Последствия еще уточняются, заключил Слюсарь.

