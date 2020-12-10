Перед выборами в Госдуму-2021 наметилась новая интрига

Партию Геннадия Зюганова перестали считать оппозиционной Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Партия «Коммунисты России» сделала серьезную заявку на места в Госдуме 2021 года. Такой вывод можно сделать, изучив данные последнего опроса «Левада-центра», посвященного электоральному рейтингу политсил, где «Коммунисты России» неожиданно заняли пятое место. Кроме того, малая партия, считающаяся спойлером КПРФ, ведет яркую кампанию в СМИ, а ее финансирование выросло в более чем 30 раз.

«Возможные электоральные результаты партий составляют: 43% — «Единая Россия», 17% — ЛДПР, 11% — КПРФ, 7% — «Справедливая Россия», 5% — «Коммунисты России», — говорится в исследовании, в котором учтены голоса тех избирателей, который уже определились с выборов партии на предстоящем плебисците в Госдуму. Ближайшие конкуренты — «Родина» и Партия пенсионеров — пока претендуют только на 2% голосов, посчитали социологи.

Лидер «Коммунистов России» Максим Сурайкин может сыграть на популярности левых идей Фото: Владимир Андреев © URA.RU

По мнению замдиректора «Левада-центра» Дениса Волкова, успех «Коммунистов России», несмотря на имеющийся ярлык партии-спойлера, может быть обусловлен разочарованием избирателей в КПРФ, которую не считают по-настоящему оппозиционной силой. «В условиях экономического кризиса запрос на левые лозунги растет, поэтому люди видят слово „коммунисты“ в бюллетене и ставят галочку», — объясняет социолог.

С ним согласен ведущий эксперт Центра политической конъюнктуры (ЦПК) Михаил Карягин. «Это объясняется обострением социальных вопросов и разочарованием в КПРФ. Поэтому идет поиск некой альтернативы. Этим могут воспользоваться не только «Коммунисты России, но и КПСС, и Партия пенсионеров. Вопрос в том, кто из них проведет более яркую кампанию», — отмечает политолог.

Согласно рейтингу упоминаемости партий в СМИ, опубликованному ЦПК 10 декабря, «Коммунисты России» в ноябре более чем вдвое увеличили этот параметр по сравнению с октябрем — 2378 упоминаний против 1100. По этому показателю среди непарламентских политсил в прошлом месяце компартия уступила только «Родине» (2641) и «Яблоку» (2478).

При этом в ноябре у «Коммунистов России» на 13,53% по сравнению с октябрем выросло число негативных упоминаний в прессе. Тем не менее, по мнению Карягина, малые партии, в отличие от парламентских, вполне могут наращивать узнаваемость с помощью треш-контента. В качестве примера — 9 ноября на сайте «Коммунистов России» было опубликовано обращение к Роспотребнадзору с просьбой не пугать население страны несовместимостью алкоголя с вакциной от коронавируса. «Вряд ли среди десятков миллионов россиян, которые нуждаются в скорейшей вакцинации, найдется много людей, кто исключит хотя бы символическое употребление алкоголя — бокал шампанского или наркомовские 100 грамм», — говорится в заявлении партии.

Еще одним косвенным доказательством серьезности намерений «Коммунистов России» на прохождение в Госдуму является резкое увеличение финансирования партии. Если в 2018 году (по официальным данным ЦИК РФ) политобъединение получило из различных источников 13,5 млн рублей, то в 2019 — 394,7 млн рублей. Поступления выросли почти в 30 раз.

Секретарь ЦК КПФР Сергей Обухов считает, что «Коммунисты России» наберут максимум 2% голосов Фото: Владимир Андреев © URA.RU

URA.RU обратилось к «Коммунистам России» с просьбой прокомментировать планы по предстоящей кампании и рост финансирования, но секретарь ЦК партии по информационной политике не ответил на звонки. В КПРФ агентству заявили, что не видят угрозы от деятельности их спойлера. «Да, избиратели могут запутаться, видя эмблему и лозунги, практически идентичные с КПРФ. Но у нас есть эффективные инструменты по противодействию этому эффекту», — отметил секретарь ЦК Сергей Обухов, не уточнив, о каких именно инструментах идет речь.

По мнению представителя парламентской партии, финансирование также не будет играть решающей роли. «Это хорошо показывают результаты прошедших выборов 2020 года. Официальные расходы КПСС и „Коммунистов России“ превышали КПРФ, но наша партия подтвердила свои позиции, а у них результаты были мизерными (обе альтернативные компартии не смогли пройти в заксобрания 11 регионов, где проводились выборы — прим.ред.)», — подчеркнул Обухов. По его данным, реальный электоральный рейтинг «Коммунистов России» составляет 1,5-2%.

Ранее URA.RU сообщало, что существуют и другие социологические данные по электоральному рейтингу непарламентских партий. Так, согласно исследованию ВЦИОМ, на прохождение в Госдуму сейчас претендуют Партия пенсионеров и «Яблоко». За оба объединения пока готовы проголосовать по 4% избирателей, но их популярность продолжает расти. За другие малые партии, включая «Коммунистов России», голоса планируют отдать не более 2% россиян.