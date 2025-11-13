Маламут загрыз собаку на глазах у ребенка в Свердловской области

Пес дважды укусил чихуа-хуа в живот (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU

В Североуральске маламут напал на чихуа-хуа на глазах у хозяйки и ее пятилетнего сына. Инцидент произошел в марте этого года. Травмы оказались слишком серьезными и пострадавшую собаку пришлось усыпить. О деталях дела рассказали в пресс-службе судов Свердловской области.

«Раненого питомца доставили в ветеринарную клинику. Несмотря на операцию, недельное лечение и последующую госпитализацию в екатеринбургскую ветклинику, спасти Ричи не удалось», — рассказали в telegram-канале ведомства.

Тогда хозяйка пса обратилась с иском в Североуральский городской суд. Выяснилось, что бездомного маламута приютила девушка-волонтер. Пес жил в вольере частного дома, но сбежал. Суд взыскал с хозяев маламута 172 тысячи рублей за расходы на лечение пострадавшей собаки, компенсацию и судебные издержки.

