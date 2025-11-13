Махонин наградил медалями лучших пермских медиков
Представителей профессии наградили за труд и верность своему делу
В прикамской столице наградили лучших медработников и подвели итоги конкурса «Лидер Пермского края» в номинации «Здравоохранение». Об этом рассказал губернатор региона Дмитрий Махонин, который посетил выставку-форум «Здравоохранение Прикамья. МедФарм» — одно из крупнейших медицинских событий края.
«Сегодня лично поблагодарил медработников за труд и верность профессии. Горд, что именно Пермь традиционно становится площадкой для обсуждения актуальных вопросов медицины и представления современного оборудования», — написал Махонин в своем telegram-канале.
Медали «За заслуги перед Отечеством» II степени получили сотрудники Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии имени С. Г. Суханова Андрей Макарихин и Андрей Марченко. Почетной грамотой Пермского края наградили заслуженного врача России, онколога Пермского краевого онкологического диспансера Олега Орлова.
В номинации «Здравоохранение» конкурса «Лидер Пермского края» победил проект, разработанный Городской клинической поликлиникой Перми. Его суть заключается во внедрении системы обратной связи среди пациентов и сотрудников.
В число финалистов вошли еще два проекта. Первый — «Здоровье в промышленном городе» Пермской торгово-промышленной палаты, который предусматривал организацию занятий на свежем воздухе и проведение мастер-классов по уличным видам спорта. Второй — инициатива Пермского краевого центра СПИД, нацеленная на своевременное выявление инфекции.
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!