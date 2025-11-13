Махонин наградил медалями лучших пермских медиков

Представителей профессии наградили за труд и верность своему делу Фото: telegram-канал Дмитрия Махонина

В прикамской столице наградили лучших медработников и подвели итоги конкурса «Лидер Пермского края» в номинации «Здравоохранение». Об этом рассказал губернатор региона Дмитрий Махонин, который посетил выставку-форум «Здравоохранение Прикамья. МедФарм» — одно из крупнейших медицинских событий края.

«Сегодня лично поблагодарил медработников за труд и верность профессии. Горд, что именно Пермь традиционно становится площадкой для обсуждения актуальных вопросов медицины и представления современного оборудования», — написал Махонин в своем telegram-канале.

Медали «За заслуги перед Отечеством» II степени получили сотрудники Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии имени С. Г. Суханова Андрей Макарихин и Андрей Марченко. Почетной грамотой Пермского края наградили заслуженного врача России, онколога Пермского краевого онкологического диспансера Олега Орлова.

В номинации «Здравоохранение» конкурса «Лидер Пермского края» победил проект, разработанный Городской клинической поликлиникой Перми. Его суть заключается во внедрении системы обратной связи среди пациентов и сотрудников.