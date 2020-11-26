За Партию пенсионеров сегодня готовы проголосовать 4% россиян Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Партия пенсионеров является лидером по числу поддерживающих ее избирателей среди непарламентских сил в России. Об этом заявил руководитель практики политического анализа ВЦИОМ Михаил Мамонов, выступая на круглом столе, организованном ЭИСИ. По мнению экспертов, малая партия может заменить в Госдуме «Справедливую Россию» по итогам выборов 2021 года.

«За Партию пенсионеров и „Яблоко“ сегодня готовы проголосовать по 4% опрошенных. Это лидеры среди малых партий, но надо учитывать, что у „Яблока“ максимальный антирейтинг — ни при каких условиях за нее не готовы голосовать 40% россиян», — рассказал социолог. По данным опроса Института развития интернета, проведенного онлайн, Партия пенсионеров также лидирует — ей готовы отдать голоса более 9% респондентов. При этом социологи отмечают тренд на повышение популярности малых партий в целом.

Ранее URA.RU сообщало, что объединение с Партией пенсионеров является основным шансом для «Справедливой России», теряющей поддержку, пройти в 2021 году в Госдуму. В пресс-службе эсеров подтвердили, что такие переговоры велись, но в разговоре с агентством член центрального совета малой партии Степан Фирстов опроверг планы по объединению. «Мы пойдем в Госдуму под своим флагом», — заявил он. На прошлой неделе Партия пенсионеров публично раскритиковала лидера СР Сергея Миронова, предложившего свернуть пенсионную реформу. Политика обвинили в воровстве идей и популизме.

По мнению политологов, чувство собственной силы позволило Партии пенсионеров отказаться от союза с эсерами. «Видимо, они думают, что и сами крутые. Не исключаю, что „пенсионеры“ пройдут в Госдуму и заменят там СР», — отметил гендиректор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев. При этом эксперт не видит вариантов союза справедливороссов с какой-либо другой партией, кроме Партии пенсионеров, которая была «естественным вариантом».