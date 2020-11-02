КПРФ готовится к перемирию с Кремлем

Геннадий Зюганов не пойдет на объединение, чтобы не ссориться с Кремлем Фото: Владимир Андреев © URA.RU

КПРФ откажутся от союза с левыми партиями, чтобы укрепить отношения с Кремлем. О готовности к объединению с компартией URA.RU сообщил зампредседателя ЦК партии «Коммунисты России» Сергей Малинкович. Но лидер КПРФ Геннадий Зюганов откажется от союза, пойдя на уступки федеральной власти, которой невыгодны подобные объединения в преддверии выборов в Госдуму 2021 года, считают собеседники агентства.

«В 2021 году на выборы [в Госдуму] выйдут сразу три коммунистические партии [третья — КПСС]. И как КПРФ действовать в таких условиях? Объективно мы можем им дать от 4% до 7% голосов», — заявил URA.RU Сергей Малинкович. По его словам, объединение необходимо для выживания коммунистического движения в целом, поскольку оно постепенно теряет влияние на постсоветском пространстве.

Лидеру «Коммунистов России» прочат третье место в предвыборном списке КПРФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU

«Думаю, они [КПРФ] должны будут отдать нам треть партийного списка», — рассуждает Малинкович о том, как может выглядеть подобное объединение. Представитель малой партии согласен с тем, чтобы список возглавил лидер КПРФ Геннадий Зюганов, но считает, что как минимум третьим в списке должен значится глава «Коммунистов России» Максим Сурайкин.

24 октября на пленуме КПРФ было принято решение о создании лево-патриотического народного фронта, призванном объединить большинство левых сил. «Президиуму ЦК КПРФ, партийным комитетам всех уровней усилить работу по консолидации левых и патриотических сил в единый фронт борьбы за права трудящихся и национальные интересы России», — говорится в постановлении пленума.

У «Коммунистов России» нет шанса пройти в Госдуму без союза с КПРФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU

При этом к идее союза с «Коммунистами России» в руководстве КПРФ отнеслись скептически. «Во-первых, нет предмета обсуждения — официального заявления от этой партии нам не поступало. Во-вторых, репутация у нее подмоченная. И я не знаю, что „Коммунисты России“ должны сделать, чтобы их заявления любого рода воспринимались серьезно», — заявил URA.RU зампредседателя ЦК КПРФ Дмитрий Новиков.

В предвыборную кампанию 2020 года обе партии активно конкурировали. Так, «Коммунисты России» обратились в суд с требованием снять кандидатов от КПРФ с выборов в гордуму Казани. В ответ КПРФ подала встречный иск, называя оппонентов спойлером «Единой России». Но, по словам директора Института исследования проблем современной политики Антона Орлова, объединение двух левых сил в первую очередь невозможно, поскольку это невыгодно Кремлю.

Орлов считает, что КПРФ не пойдет на союз с «Коммунистами России», чтобы укрепить отношения с властью.

«[Кремлю] нужны несколько коммунистических партий в бюллетене, чтобы размыть левый электорат. И Геннадий Андреевич [Зюганов] как системный игрок не пойдет на объединение», — утверждает эксперт.

«Сценарий 2021 года предполагает усталость после пандемии и экономического кризиса, которые могут использовать коммунисты. Поэтому наличие сразу нескольких компартий, отбирающих голоса друг у друга, необходимо „Единой России“ для выполнения плана по мандатам», — подтвердил политолог Сергей Маркелов.

Ранее агентство писало о напряженных отношениях федеральной власти и КПРФ. Президент России Владимир Путин отказался от встреч с Геннадием Зюгановым, по мнению политолога Марата Баширова, из-за критики компартии поправок в Конституцию РФ. Секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов писал в своем Telegram-канале пост о том, что «один из „центров силы“ в АП РФ » несколько месяцев ведет атаку на КПРФ, «объявив что партия теперь находится „вне системы“». Напряжение в отношениях было снято 6 октября на встрече главы государства с лидерами парламентских партий, на котором Путин был благосклонен к оппозиции, называя критику нововведений «нормальной».

Гендиректор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев уверен, что «Коммунисты России» без поддержки КПРФ не пройдут в Госдуму: «Это очевидно. Но лидеры партии — политики, и в парламент попасть хотят». В 2016 году на выборах в Госдуму «Коммунисты России» набрали 2,27% голосов, не сумев провести в парламент ни одного кандидата и по одномандатным округам. За КПРФ в том же году проголосовали 13,34% избирателей (35 мест в думе по партийному списку). Кроме того, компартии удалось победить в семи одномандатных округах. Право участвовать в федеральных выборах 2021 года без сбора подписей «Коммунисты России» получили в 2018 году, когда прошли в заксобрания пяти регионов страны: республики Хакасия, Ненецкого автономного округа, Ульяновской, Ростовской и Ярославской областей.