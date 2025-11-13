После окончания спектакля глава региона вручил цветы актерам Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области

Челябинский губернатор Алексей Текслер вместе с супругой Ириной посетили спектакль «Петербургские повести» по произведениям Николая Гоголя, в которых писатель высмеивает чинопочитание в Российской империи. О посещении театра глава региона сообщил в соцсетях.

«Вместе с супругой Ириной посмотрел прекрасную постановку нашего Молодежного театра. На сцене — „Петербургские повести“. В основе спектакля бессмертные повести Николая Васильевича Гоголя», — написал Текслер в своем telegram-канале.

В «Петербургских повестях» Гоголь обличает российское чиновничество. Ковалев, например, робеет перед собственным носом, когда тот оказывается в мундире статского советника. Другой герой, Акакий Акакиевич, — мелкий чиновник-писарь, вся жизнь которого сводится к механическому переписыванию бумаг.

Продолжение после рекламы

По завершении пьесы губернатор преподнес цветы исполнителям. Алексей Текслер подчеркнул, что спектакль отличается высокой степенью сложности, обладает выраженным характером и эмоциональной напряженностью.

Он также выразил признательность режиссеру-постановщику Ивану Миневцеву и всему коллективу. Отдельно Текслер отметил успех Ольги Теляковой, получившей премию «Золотая Маска» за исполнение роли Акакия Акакиевича. По его мнению, эта награда является заслуженным признанием профессионального мастерства актрисы и служит ярким доказательством того, что Челябинск вправе претендовать на статус культурной столицы России.