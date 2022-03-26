15 фото из разрушенного Мариуполя: погибших хоронят во дворах

Репортаж URA.RU из города, где ищут боевиков «Азова» и снайперов, стрелявших по горожанам

26 марта 2022 в 12:31 Размер текста - 17 +

В Мариуполе продолжаются уличные бои Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU статья из сюжета Спецоперация РФ на Украине Мариуполь разблокирован, из него стали массово выезжать жители, бывшие в заложниках у нацбатальона «Азов»*. Это сообщение совпало с заявлением Минобороны о завершении первого этапа специальной операции России на Украине. Сейчас в городе полным ходом идет зачистка, но прогнозы о скором ее завершении пока никто давать не решается. В городе идут бои, убитых националистами мирных жителей начали хоронить во дворах жилых домов. Но в части города под завалами в подвалах находятся люди. В Мариуполе стало безопаснее. Это проверили корреспонденты URA.RU, приехавшие на окраину города к бульвару Шевченко, что выходит прямиком к Запорожскому шоссе. Оно стало основной артерией города, по которой его покидают люди. По этому же шоссе приезжает и гуманитарная помощь. Огромные пробки из автомобилей, покидающих города, а также толпы людей, собравшихся у разгромленного гипермаркета Metro, говорят о том, что часть города уже освобождена и те, кто уцелел, начали из него выбираться. Для сравнения, еще несколько дней назад машин было меньше, а углубляться в соседние дворы от бульвара Шевченко, значит рисковать жизнью. В городе начала работать мобильная связь Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Панорама разбитого Мариуполя Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Из этих окон отстреливались ВСУ и нацбаты Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Сейчас же здесь относительно свободно. Сюда почти не прилетают мины и «Град», но шум артиллерии и периодические автоматные очереди где-то в плотной городской застройке по-прежнему заменяют собой обычный шум большого города. Мы договариваемся с военными и просим сопровождения. Здесь это решается легко. Сигареты в городе даже в большем дефиците, чем съестное и вода. Последнее хотя бы привозят с регулярной гуманитарной помощь, но снять стресс после пережитого ужаса, хочется даже тем мариупольцам, кто когда-то навсегда зарекся курить. Окружающие нас девятиэтажки покрыты черной сажей. Выбитые окна, обугленные и разрушенные снарядами стены. По характеру повреждений можно определить, что их использовали для обороны бойцы батальона «Азов» и солдаты ВСУ. Это в разговорах с журналистами подтверждают и местные жители, ставшие невольными свидетелями битвы за городские окраины. Выбитые окна и обугленные стены — следы недавних боев Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Люди в ожидании гуманитарной помощи Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Многие мариупольцы остались без крова Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Где-то рядом слышим свист мины, оборачиваемся. «Да это далеко, сынки. Страшно, когда она рядом с твоими окнами свистит, а затем падает так, что стены дома содрогаются. Еще страшнее, когда по окнам стреляют снайперы. Я за последние двадцать с лишним дней такого натерпелась. Ночевала в коридоре. У меня там одна стена несущая, а другая — нет. Дом содрогался так, что боялась, останусь здесь под завалами. Живу одна и никто бы мне выбраться не помог. Вы себе представить не можете, сколько там дальше еще людей под завалами в подвалах сидят. А там ведь стреляют и пока не закончат зачистку, никто им не поможет», — рассказывает нам пенсионерка Татьяна. Она лишь три дня назад смогла покинуть свою квартиру и нашла укрытие в Свято-Троицком храме. Храм в отличие от окружающих домов почти не пострадал от обстрелов, но все же и на нем заметны отпечатки последних событий. Во дворе храма стихийные захоронения. Несколько могил ни в чем неповинных жителей, ставших заложниками запрещенного в России национального батальона «Азов». Таких захоронений множество по всему городу — людей хоронят во дворах, в воронках от снарядов и парках. При этом множество тел так и остаются лежать в разбитых квартирах под завалами бетонных руин. Так сейчас хоронят погибших мариупольцев Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Татьяна чудом спаслась от пули снайпера ВСУ Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU «О преступлениях, которые творили эти подонки, должен узнать весь мир. Ведь они нас тут просто убивали все эти дни. Ладно бы лишь эти обстрелы, их снайперы стреляли по окнам. Они заняли девятиэтажку напротив моего дома и обстреливали мою квартиру. В один из дней я вышла на кухню, и пуля попала в стену рядом с моей головой. После этого я больше к окнам не подходила», — делится воспоминаниями Татьяна. Сейчас наша собеседница живет в храме, ночи пережидают в подвале. Покидать город она не собирается, несмотря на то, что ее ждут родственники в России. Если углубиться в жилую застройку, то можно встретить вполне привычную картину. Тотальные разрушения домов и кучки людей у подъездов, которые готовят себе еду на кострах. Они не слишком настроены на общение. Их можно понять, боевые действия вмиг лишили их привычного мира, оставив без всего, на что они зарабатывали годами. Многие здесь остались даже без документов, а значит, и выбраться из города в ближайшие дни и недели для них будет проблематично. Остается лишь надеяться на гуманитарную помощь, которая, наконец, стала прибывать в Мариуполь регулярно, да скорое окончание зачистки города. Все молодые люди в Мариуполе сейчас под пристальным вниманием военных Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Поддерживать порядок в городе можно лишь с оружием в руках Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Несмотря на трудности, зачистка города идет вполне успешно. Кольцо вокруг завода «Азовсталь» постепенно сжимается и войскам ДНР при поддержке армии РФ в ближайшие недели останется лишь взять главный бастион, оставшихся в городе националистов. После этого в городе можно будет устанавливать законный порядок, и восстанавливать покалеченную инфраструктуру. Под завалами во многих домах лежат тела погибших. У соседнего дома лежат несколько трупов мирных жителей Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Женщина несет стройматериалы для утепления квартиры Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Многие жители города перемещаются с огромными баулами за спиной Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Больше всего в помощи нуждаются старики и дети Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Несмотря на голод мариупольцы не бросают домашних питомцев Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU *Национальный батальон «Азов», формально входящий состав вооруженных сил Украины, запрещен в России. Спецоперация на Украине проводится вынужденно, заявляли ранее российские власти. На праздновании восьмилетия воссоединения России и Крыма президент России Владимир Путин напомнил, что задачей военных является избавление «людей на Донбассе от страданий, от геноцида». 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Мариуполь разблокирован, из него стали массово выезжать жители, бывшие в заложниках у нацбатальона «Азов»*. Это сообщение совпало с заявлением Минобороны о завершении первого этапа специальной операции России на Украине. Сейчас в городе полным ходом идет зачистка, но прогнозы о скором ее завершении пока никто давать не решается. В городе идут бои, убитых националистами мирных жителей начали хоронить во дворах жилых домов. Но в части города под завалами в подвалах находятся люди. В Мариуполе стало безопаснее. Это проверили корреспонденты URA.RU, приехавшие на окраину города к бульвару Шевченко, что выходит прямиком к Запорожскому шоссе. Оно стало основной артерией города, по которой его покидают люди. По этому же шоссе приезжает и гуманитарная помощь. Огромные пробки из автомобилей, покидающих города, а также толпы людей, собравшихся у разгромленного гипермаркета Metro, говорят о том, что часть города уже освобождена и те, кто уцелел, начали из него выбираться. Для сравнения, еще несколько дней назад машин было меньше, а углубляться в соседние дворы от бульвара Шевченко, значит рисковать жизнью. Сейчас же здесь относительно свободно. Сюда почти не прилетают мины и «Град», но шум артиллерии и периодические автоматные очереди где-то в плотной городской застройке по-прежнему заменяют собой обычный шум большого города. Мы договариваемся с военными и просим сопровождения. Здесь это решается легко. Сигареты в городе даже в большем дефиците, чем съестное и вода. Последнее хотя бы привозят с регулярной гуманитарной помощь, но снять стресс после пережитого ужаса, хочется даже тем мариупольцам, кто когда-то навсегда зарекся курить. Окружающие нас девятиэтажки покрыты черной сажей. Выбитые окна, обугленные и разрушенные снарядами стены. По характеру повреждений можно определить, что их использовали для обороны бойцы батальона «Азов» и солдаты ВСУ. Это в разговорах с журналистами подтверждают и местные жители, ставшие невольными свидетелями битвы за городские окраины. Где-то рядом слышим свист мины, оборачиваемся. «Да это далеко, сынки. Страшно, когда она рядом с твоими окнами свистит, а затем падает так, что стены дома содрогаются. Еще страшнее, когда по окнам стреляют снайперы. Я за последние двадцать с лишним дней такого натерпелась. Ночевала в коридоре. У меня там одна стена несущая, а другая — нет. Дом содрогался так, что боялась, останусь здесь под завалами. Живу одна и никто бы мне выбраться не помог. Вы себе представить не можете, сколько там дальше еще людей под завалами в подвалах сидят. А там ведь стреляют и пока не закончат зачистку, никто им не поможет», — рассказывает нам пенсионерка Татьяна. Она лишь три дня назад смогла покинуть свою квартиру и нашла укрытие в Свято-Троицком храме. Храм в отличие от окружающих домов почти не пострадал от обстрелов, но все же и на нем заметны отпечатки последних событий. Во дворе храма стихийные захоронения. Несколько могил ни в чем неповинных жителей, ставших заложниками запрещенного в России национального батальона «Азов». Таких захоронений множество по всему городу — людей хоронят во дворах, в воронках от снарядов и парках. При этом множество тел так и остаются лежать в разбитых квартирах под завалами бетонных руин. «О преступлениях, которые творили эти подонки, должен узнать весь мир. Ведь они нас тут просто убивали все эти дни. Ладно бы лишь эти обстрелы, их снайперы стреляли по окнам. Они заняли девятиэтажку напротив моего дома и обстреливали мою квартиру. В один из дней я вышла на кухню, и пуля попала в стену рядом с моей головой. После этого я больше к окнам не подходила», — делится воспоминаниями Татьяна. Сейчас наша собеседница живет в храме, ночи пережидают в подвале. Покидать город она не собирается, несмотря на то, что ее ждут родственники в России. Если углубиться в жилую застройку, то можно встретить вполне привычную картину. Тотальные разрушения домов и кучки людей у подъездов, которые готовят себе еду на кострах. Они не слишком настроены на общение. Их можно понять, боевые действия вмиг лишили их привычного мира, оставив без всего, на что они зарабатывали годами. Многие здесь остались даже без документов, а значит, и выбраться из города в ближайшие дни и недели для них будет проблематично. Остается лишь надеяться на гуманитарную помощь, которая, наконец, стала прибывать в Мариуполь регулярно, да скорое окончание зачистки города. Несмотря на трудности, зачистка города идет вполне успешно. Кольцо вокруг завода «Азовсталь» постепенно сжимается и войскам ДНР при поддержке армии РФ в ближайшие недели останется лишь взять главный бастион, оставшихся в городе националистов. После этого в городе можно будет устанавливать законный порядок, и восстанавливать покалеченную инфраструктуру. *Национальный батальон «Азов», формально входящий состав вооруженных сил Украины, запрещен в России. Спецоперация на Украине проводится вынужденно, заявляли ранее российские власти. На праздновании восьмилетия воссоединения России и Крыма президент России Владимир Путин напомнил, что задачей военных является избавление «людей на Донбассе от страданий, от геноцида».