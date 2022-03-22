Заложница из Мариуполя описала жизнь в плену нацбатальона

Освобожденная армией ДНР женщина отдала URA.RU свой дневник с заголовком «Как нас убивали»

23 марта 2022 в 00:59 Размер текста - 17 +

Мариупольцы более двадцати дней находятся в заложниках у батальона «Азов» Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU статья из сюжета Спецоперация РФ на Украине Жительница Мариуполя Татьяна Тонконог сумела выбраться из города, в котором ее и двух сыновей держали как живой щит. Такова традиционная тактика украинских национальных батальонов, один из которых — запрещенный в России «Азов» — прикрывался от наступающей армии ДНР. Закрепившись в Мариуполе, «азовцы» отстреливались, уничтожая жилые дома и городские кварталы. Татьяну украинские власти даже не пытались эвакуировать, оставив выживать под огнем артиллерии. Как ей удалось выжить — в ее дневнике. Татьяну Тонконог корреспондент URA.RU Эдуард Корниенко нашел в лагере беженцев в Новоазовске, куда женщина сумела выбраться лишь в конце второй декады марта — спустя три недели с начала специальной военной операции на Украине. Она передала рукописные записи и очень просила их опубликовать. Дневник она озаглавила «Жизнь в блокаде: как нас убивал „Азов“». Она описала каждый свой день в Мариуполе с 24 февраля. Несколько сумбурные записи Татьяны впечатлили не столько ужасом, что пережили жители Мариуполя, сколько будничным описанием деталей. Как, например, на слух отличить вой реактивной ракеты «Град» от свиста 120-миллиметровой мины или взрыв взрыв тяжелого 122-миллиметрового снаряда от удара авиационной ракеты. А сколько радости людям может принести разогретая лепешка и снег, который удалось собрать и растопить для питья? Хронику выживания почти без купюр публикуем ниже. Татьяна и ее сыновья — Максим и Владимир 24 февраля Мы не пошли на работу, начались массированные обстрелы. Были вода, газ, свет, отопление. Было очень страшно от обстрелов. 25 февраля Отключили отопление. Окна ставим на открытие, чтобы стекла не вылетели от регулярных обстрелов. Есть свет, вода, газ, связь. Можно было еще маме позвонить. Могли постирать, помыть, зарядить телефон. 26 февраля У нас есть вода, газ, свет. Продолжают бомбить Левобережный и Восточный районы. 2 марта Ночь не спали. Всю ночь бомбили. Вечером с «Азовстали» нас поливали «Градом». В 61 и 63 доме высыпались стекла, рамы. Снаряд попал в дом на Полтавскую 5, а Полтавская 3 полыхала всю ночь. Спали в коридоре. Нет света, газа, воды, связи. На Полтавской, 3 выгорели этажи с третьего по пятый 3 марта Обстрел с 5 часов утра. Сейчас в 6.45 попали в частный дом под нами. Со стороны «Азовстали» обстреливали частные дом рядом с нашей девятиэтажкой. Тушить было не кому. С пяти утра до ночи наш дом и кварталы вокруг опять обрабатывали «Градом». С 17 до 18 часов прилетело 17 снарядов. 4 марта Вид из окна квартиры Татьяны В 2.15 я проснулась от обстрелов. В 5 утра начали обстрел с «Азвостали». Около нашего дома легло 22 «града». На «закуску» кинули нам мину 122 калибра. Похоже, будет то же, что и вчера. Даже за день поесть не дают, стреляют. С 7:35 до 7:45 прилетело 19 снарядов. Наш дом и район обстреливали до 14.00. Затем начали обстреливать район «Азовмаша», улицу Ильича. Смогли выйти из коридора после 14.00. Заснули в 19:45. Проснулись в 21.00 из-за обстрела со стороны Восточного. Он продолжался до 23.00 пока самолет не сбросил две ракеты. Слышали стрельбу с 1 ночи до 3 ночи. Такое ощущение, что вечером артиллерия уничтожала 20-й, 22-й, и 23-й микрорайоны Мариуполя. Город горит. Люди пытаются сбежать с 23-го микрорайона. В квартире очень холодно. Нет света, электричества, газа отопления. Поели сухари с паштетом, компот с печеньем. Приготовить еду не на чем. В обед попали в крышу нашего 61 дома. Благодарность богу, что это был не «Град» и каким-то чудом пожар потух через несколько часов. Уже третью ночь спим в коридоре. Переоборудовали нашу комнату, сдвинули шкаф, сделали угол с четырьмя стенами, чтобы если полетит со стороны «Азовстали», то была бы хоть какая-то защита. Которую ночь не дают спать. Уснуть невозможно даже днем. Очень было страшно, когда летел самолет над нашими домами. Мы не могли понять, чем стреляют. Бегала в соседний дом вскипятила литр воды. Попили горячего чаю. 5 марта Как всегда в 4.00 начался обстрел минами 122 калибра. Затем в ход пошли «Грады» и на закуску, как они всегда это делают, снова мины. Пожары возле высотных домов на улице Тагарогской. Сегодня где-то нужно найти газ, чтобы сварить поесть. «Градами» опять обкладывали весь район. Утром поели салатик, доедаем сухари. Смогли сварить в доме неподалеку яйца и гречку. В термосе теперь есть кипяток. Пришли домой вовремя. В 12.15 начали «Градом» убивать наш и соседние дома. В 13.15 истребитель скинул ракеты. После обстрелов горит дома на улице Московской. Дома горят как картонные, куда ни глянь везде пожар. 6 марта Горящий дом по соседству с домом Татьяны Ночью спать не дали. Вскакивали в 3.00. Всю ночь куда-то летело. С 4 ночи начался обстрел, везде летели снаряды, «Грады». В 8.00 наш дом поливали минами. Попали в квартиру второго подъезда. На 9 этаже вылетели стекла. Горит на Ильича, за 2-м микрорайоном, в огне порт. Всех убивают. Сегодня невозможно ничего приготовить — газа нет ни в одном доме. Зато газовая труба горит третьи сутки. Приготовить еду невозможно, второй день грабят магазины. На костре пожарили оладьи и начался обстрел. Бежали на восьмой этаж. Потом начался обстрел около нашего дома с гаубиц. Открыли все окна. Мы выскочили в тамбур с документами в первый раз за эти 11 дней. Попали в «Азовсталь», взорвался склад с боеприпасами. Второй раз попали в дом, который полностью сгорел. Грабят магазины, тащат упаковками еду, но наши соседи в этом не участвуют. У них в сердцах написан закон Бога. Все вокруг горит, попали в ДК «Строителей», огонь до небес. Утром за 13 минут выпустили 40 снарядов. 7 марта Ночью спать не дают, стреляют снарядами. В 3 часа снаряд прилетел прямо к нашему дому. В 4.30 начали обстреливать район. Сегодня темнота, что ничего не видно. «Градами» попали в дома по проспекту Победы. Ночью было зарево на все небо в стороне Восточного района. С 4.30 до 6.30 все время шел обстрел. Они разгромили весь город, убивают безоружных. Вчера соседи сказали, что выехать не дают даже в центр города. Соседи сказали, что вместо воды привезли людям на раздачу пиво с водкой. Из-за обстрелов выбежали утром в тамбур с документами. Не дают даже поесть. Поели по одной оладушке и по одному яйцу. В 9.00 с северной стороны на балконе пробило пластик, дырки в пластике на потолке, оторвалось крепление на потолке с жалюзи. Убрали на балконе все коробки, хорошо, что не загорелись от чего-то прилетевшего. От бесконечных обстрелов невозможно даже пережидать в коридорах. 8 марта Разрушенные дома Мариуполя Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Вчера легли рано, как только стемнело. Где-то в 20.00 стреляли, прилетело в девятиэтажку по улице Азовстальской. Сгорели несколько этажей. Дали поспать с 22.00 до 4.00. В четыре утра начали обстрел. В 6.00 спустились готовить на костре. У нас праздник — пирожки с мясом и горячая вода. Ночью все догорало после ударов снарядов. Носили снег в ванную комнату. У нас просто не было сил бегать с 8 этажа на улицу и со снегом подниматься обратно. Нет сил даже отжать рубашку. Сегодня стреляют, но намного спокойнее. Нет воды, нужно ходить искать, но все разграблено. Очень хочется спать. Где-то идут уличные бои. Володя (сын) болеет второй день — горло и голова. Очень холодно, круглосуточно хожу в шубе. Отовсюду запах дыма, мы все пропахли дымом. В доме рвутся все картонки для приготовления пищи. Сейчас 14.00 — массированно продолжают разрушать город. За шлаковой горой горит Приморский район. Взорвали с неба на заводоуправлении «Азовстали» и Известковый завод. В округе все дома в белой извести. 9 марта Сегодня минус четыре, чуть притрусил снег. Ночью летали снаряды. Потом полетели «Грады». В район нашего дома прилетело три снаряда. Но мы сегодня не выскакивали в коридор, остались лежать на месте. В квартире очень холодно, спим в одежде уже 14 день. Вода на вес золота. Вчера собранный в ванну снег растаял. В 4.55 началась серьезная война. Сейчас на часах восемь утра. Летит из всего — минометы, «Грады». С 14.00 шел ожесточенный бой, грохот стоял до 17.00. Куда только не стреляли. Опять выскакивали в коридор с документами. В 17.15 спустились отогреть на костре лепешку и воду. Ночью бомбили комбинат. Также бомбили «Азовсталь», алкофабрику, последняя полыхала до утра. Проснулась от того, что невозможно было согреться, хотя сплю в шубе. Володя болеет, кашляет. Лекарств нет. Ночью летал беспилотник. 10 марта В Мариуполе гуманитарная катастрофа Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Мороз минус восемь. Отопления нет. Ночью периодически прилетали снаряды. Соскочили после 4.00, прилетело где-то рядом с домом. Открылось окно, а на улице мороз. С утра идет ожесточенная война. Я не вставала, не знаю, куда летит. Утром пускали световые ракеты. От сумасшедшей тряски в комнатах начали отпадать плинтуса. Идут ожесточенные уличные бои, летят снаряды. В 14.00 расслабились, сварили рожки, поели горячего. Счастливые. Нагрели кипяточек, распарили пышку. Как вкусно! Идут бои, снаряды, «Грады». Падают снаряды в 300 метрах от дома, бегаем, прячемся. Расслабление закончилось. Вечером обстреляли «Градами» наш дом. Загорелся барак рядом, как картонный, моментально. От ударной волны в комнате открыло окно, выскочили в коридор. Ночью летал самолет, куда-то скидывал снаряды. Но ночь была относительно спокойная. Ночью также сбрасывали бомбы — пламя было, а звука не было. 11 марта Сегодня на улице минус девять. Притрусил снежок, но его нельзя собрать. В квартире очень холодно, не знаешь, сколько на себя нужно надеть одежды. Утром летят снаряды, летал самолет, куда-то сбрасывал. Сварили гречку, открыли помидоры. Женщины с 8 и 9 этажей второй день плачут. Очень много заболевших, в подвале дома холодно, сыро и запах канализации. 12 марта На улице сегодня минус десять. В квартире примерно 4 градуса. Идет пар изо рта. Ночью каждый час крушили город. Война идет целый день. В округе дома всю ночь горели ярким пламенем. Бегали за водой в сауну, набрали все баклашки. В это время были слышны автоматные очереди. На первых этажах начала забиваться канализация. 13 марта Жителям Мариуполя приходится выживать в холодных квартирах Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Сегодня стреляли всю ночь. На улице — 11 градусов. В квартире одели на себя всю одежду. Утром впервые за 17 дней вышло солнце. С 4 до 6 утра выпустили 180 «Градов». Идет ожесточенная война. Вчера вечером опять были обстрелы, также летали самолеты. Вечером во дворы заехали БТР, а затем выехали. 14 марта Поели утром холодное, запили холодным компотом. Володя продолжает болеть. Заразил меня. Хочется помыть голову, но в квартире, наверное, плюс два. Ночью обстреливали город минами. В 3 ночи слышался звук тяжелой техники. В 4 часа с самолетов обстреливали комбинат «Азовсталь». Дом содрогался раз десять, может и больше. Кто-то из соседей смог позвонить кому-то из родни. На наших телефонах связь не ловит. С 4 до 6 утра обстреливали. Ночью спали относительно спокойно. Мы уже просто потерялись в днях. Сварили гречку, сделали две лепешки. Какая радость. Нас целый день обстреливают, прилеты рядом. Пыль выше девятиэтажки поднялась. Ходили в сауну за водой, воды осталось совсем мало. Сейчас 15.00 у нас целый день рамы ходят ходуном. Взорвали завод стекловаты. 15 марта Сегодня минус один. Ночь была кошмарная. Стреляли из пушек, самолетов, БТР. Дом содрогался всю ночь, дверь в комнате постоянно открывалась. Бой шел в районе нашего дома и ДК «Строителей». Кто в кого стреляет непонятно. С 6 утра за пять минут прилетело 12 снарядов. До 9 утра бомбили «Азовсталь». Идет кошмарная война, танки и БТР стреляют по домам. Грохот стоит, уши глохнут. Сегодня страшно выходить во двор приготовить еду. Все таки сварили рожки. Благодарность богу, на крышке отогрели лепешки. Сейчас 15.00, болят уши от грохота. Очень тяжелые сутки. Был танковый бой. Оказывается, с крыши девятиэтажки на улице Азовстальской кто-то стреляет по танкам и БТР. В результате с танка и БТР расстреляли дома, горит 12-этажка. Ночью слышалась стрельба из танка и БТР. В 3 часа танк стрелял недалеко от нашего дома. Грохот стоял страшный. Днем БТР стрелял, куда ни попадя на 360 градусов. Ночью светит полная луна, открыли лоджию, чтобы немного согреть квартиру. Узнали что мама жива. Нацбатальоны не щадят даже детей Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU 16 марта На улице минус десять градусов. На окнах лед. Иногда чувство безысходности. Азов нас убивал 20 дней. Убивает и сейчас, стреляя прямо в квартиры. Очень страшно. Даже страшнее чем самолеты, которые выстрелами поднимали крыши на домах. Целый день опять обстреливали. Горят три дома, люди вышли из подвала, а у них нет дома. Кругом пожарище. Два раза выскакивали в коридор с вещами. Ночью несколько раз скидывали с самолетов где-то недалеко от нашего дома. У [соседки] Светы несколько дней назад снаряд попал в крышу дома, пробило спальню. Теперь снаряд лежит посреди спальни. Нас убивают 21 день. За что? Ночью опять была стрельба с танка. Кого-то не добили. 17 марта Сегодня на улице минус двенадцать градусов. На окнах еще больше льда. На утро осталась каша и часть лепешки. На улицу выйти невозможно, идет стрельба из автоматов. В 5.55 что-то тяжелое опустилось — весь дом ходит ходуном. С 7 утра до 17.00 был кошмарный день — нас все время бомбили, три раза поливали «Градами». Вокруг горели все дома, под нами два раза попали в церковь. На второй раз она сгорела. Нам в окна прилетело два осколка, окна разбиты в комнате и на балконе. Ночью в 1.30 с самолета около почты упала ракета. В комнате вырвало дверь. Целые день выбегали в коридор с вещами. Когда закончится этот ужас? Дневник Татьяны Спецоперация на Украине проводится вынужденно. На праздновании восьмилетия воссоединения России и Крыма, президент России Владимир Путин напомнил, что задачей военных является избавление «людей на Донбассе от страданий, от геноцида»: «Против них были организованы карательные военные операции, и не одна, их тут же погрузили в блокаду, подвергли систематическим обстрелам из пушек, наносили удары авиацией — это все и есть то, что называется «геноцид». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Жительница Мариуполя Татьяна Тонконог сумела выбраться из города, в котором ее и двух сыновей держали как живой щит. Такова традиционная тактика украинских национальных батальонов, один из которых — запрещенный в России «Азов» — прикрывался от наступающей армии ДНР. Закрепившись в Мариуполе, «азовцы» отстреливались, уничтожая жилые дома и городские кварталы. Татьяну украинские власти даже не пытались эвакуировать, оставив выживать под огнем артиллерии. Как ей удалось выжить — в ее дневнике. Татьяну Тонконог корреспондент URA.RU Эдуард Корниенко нашел в лагере беженцев в Новоазовске, куда женщина сумела выбраться лишь в конце второй декады марта — спустя три недели с начала специальной военной операции на Украине. Она передала рукописные записи и очень просила их опубликовать. Дневник она озаглавила «Жизнь в блокаде: как нас убивал „Азов“». Она описала каждый свой день в Мариуполе с 24 февраля. Несколько сумбурные записи Татьяны впечатлили не столько ужасом, что пережили жители Мариуполя, сколько будничным описанием деталей. Как, например, на слух отличить вой реактивной ракеты «Град» от свиста 120-миллиметровой мины или взрыв взрыв тяжелого 122-миллиметрового снаряда от удара авиационной ракеты. А сколько радости людям может принести разогретая лепешка и снег, который удалось собрать и растопить для питья? Хронику выживания почти без купюр публикуем ниже. 24 февраля Мы не пошли на работу, начались массированные обстрелы. Были вода, газ, свет, отопление. Было очень страшно от обстрелов. 25 февраля Отключили отопление. Окна ставим на открытие, чтобы стекла не вылетели от регулярных обстрелов. Есть свет, вода, газ, связь. Можно было еще маме позвонить. Могли постирать, помыть, зарядить телефон. 26 февраля У нас есть вода, газ, свет. Продолжают бомбить Левобережный и Восточный районы. 2 марта Ночь не спали. Всю ночь бомбили. Вечером с «Азовстали» нас поливали «Градом». В 61 и 63 доме высыпались стекла, рамы. Снаряд попал в дом на Полтавскую 5, а Полтавская 3 полыхала всю ночь. Спали в коридоре. Нет света, газа, воды, связи. На Полтавской, 3 выгорели этажи с третьего по пятый 3 марта Обстрел с 5 часов утра. Сейчас в 6.45 попали в частный дом под нами. Со стороны «Азовстали» обстреливали частные дом рядом с нашей девятиэтажкой. Тушить было не кому. С пяти утра до ночи наш дом и кварталы вокруг опять обрабатывали «Градом». С 17 до 18 часов прилетело 17 снарядов. 4 марта В 2.15 я проснулась от обстрелов. В 5 утра начали обстрел с «Азвостали». Около нашего дома легло 22 «града». На «закуску» кинули нам мину 122 калибра. Похоже, будет то же, что и вчера. Даже за день поесть не дают, стреляют. С 7:35 до 7:45 прилетело 19 снарядов. Наш дом и район обстреливали до 14.00. Затем начали обстреливать район «Азовмаша», улицу Ильича. Смогли выйти из коридора после 14.00. Заснули в 19:45. Проснулись в 21.00 из-за обстрела со стороны Восточного. Он продолжался до 23.00 пока самолет не сбросил две ракеты. Слышали стрельбу с 1 ночи до 3 ночи. Такое ощущение, что вечером артиллерия уничтожала 20-й, 22-й, и 23-й микрорайоны Мариуполя. Город горит. Люди пытаются сбежать с 23-го микрорайона. В квартире очень холодно. Нет света, электричества, газа отопления. Поели сухари с паштетом, компот с печеньем. Приготовить еду не на чем. В обед попали в крышу нашего 61 дома. Благодарность богу, что это был не «Град» и каким-то чудом пожар потух через несколько часов. Уже третью ночь спим в коридоре. Переоборудовали нашу комнату, сдвинули шкаф, сделали угол с четырьмя стенами, чтобы если полетит со стороны «Азовстали», то была бы хоть какая-то защита. Которую ночь не дают спать. Уснуть невозможно даже днем. Очень было страшно, когда летел самолет над нашими домами. Мы не могли понять, чем стреляют. Бегала в соседний дом вскипятила литр воды. Попили горячего чаю. 5 марта Как всегда в 4.00 начался обстрел минами 122 калибра. Затем в ход пошли «Грады» и на закуску, как они всегда это делают, снова мины. Пожары возле высотных домов на улице Тагарогской. Сегодня где-то нужно найти газ, чтобы сварить поесть. «Градами» опять обкладывали весь район. Утром поели салатик, доедаем сухари. Смогли сварить в доме неподалеку яйца и гречку. В термосе теперь есть кипяток. Пришли домой вовремя. В 12.15 начали «Градом» убивать наш и соседние дома. В 13.15 истребитель скинул ракеты. После обстрелов горит дома на улице Московской. Дома горят как картонные, куда ни глянь везде пожар. 6 марта Ночью спать не дали. Вскакивали в 3.00. Всю ночь куда-то летело. С 4 ночи начался обстрел, везде летели снаряды, «Грады». В 8.00 наш дом поливали минами. Попали в квартиру второго подъезда. На 9 этаже вылетели стекла. Горит на Ильича, за 2-м микрорайоном, в огне порт. Всех убивают. Сегодня невозможно ничего приготовить — газа нет ни в одном доме. Зато газовая труба горит третьи сутки. Приготовить еду невозможно, второй день грабят магазины. На костре пожарили оладьи и начался обстрел. Бежали на восьмой этаж. Потом начался обстрел около нашего дома с гаубиц. Открыли все окна. Мы выскочили в тамбур с документами в первый раз за эти 11 дней. Попали в «Азовсталь», взорвался склад с боеприпасами. Второй раз попали в дом, который полностью сгорел. Грабят магазины, тащат упаковками еду, но наши соседи в этом не участвуют. У них в сердцах написан закон Бога. Все вокруг горит, попали в ДК «Строителей», огонь до небес. Утром за 13 минут выпустили 40 снарядов. 7 марта Ночью спать не дают, стреляют снарядами. В 3 часа снаряд прилетел прямо к нашему дому. В 4.30 начали обстреливать район. Сегодня темнота, что ничего не видно. «Градами» попали в дома по проспекту Победы. Ночью было зарево на все небо в стороне Восточного района. С 4.30 до 6.30 все время шел обстрел. Они разгромили весь город, убивают безоружных. Вчера соседи сказали, что выехать не дают даже в центр города. Соседи сказали, что вместо воды привезли людям на раздачу пиво с водкой. Из-за обстрелов выбежали утром в тамбур с документами. Не дают даже поесть. Поели по одной оладушке и по одному яйцу. В 9.00 с северной стороны на балконе пробило пластик, дырки в пластике на потолке, оторвалось крепление на потолке с жалюзи. Убрали на балконе все коробки, хорошо, что не загорелись от чего-то прилетевшего. От бесконечных обстрелов невозможно даже пережидать в коридорах. 8 марта Вчера легли рано, как только стемнело. Где-то в 20.00 стреляли, прилетело в девятиэтажку по улице Азовстальской. Сгорели несколько этажей. Дали поспать с 22.00 до 4.00. В четыре утра начали обстрел. В 6.00 спустились готовить на костре. У нас праздник — пирожки с мясом и горячая вода. Ночью все догорало после ударов снарядов. Носили снег в ванную комнату. У нас просто не было сил бегать с 8 этажа на улицу и со снегом подниматься обратно. Нет сил даже отжать рубашку. Сегодня стреляют, но намного спокойнее. Нет воды, нужно ходить искать, но все разграблено. Очень хочется спать. Где-то идут уличные бои. Володя (сын) болеет второй день — горло и голова. Очень холодно, круглосуточно хожу в шубе. Отовсюду запах дыма, мы все пропахли дымом. В доме рвутся все картонки для приготовления пищи. Сейчас 14.00 — массированно продолжают разрушать город. За шлаковой горой горит Приморский район. Взорвали с неба на заводоуправлении «Азовстали» и Известковый завод. В округе все дома в белой извести. 9 марта Сегодня минус четыре, чуть притрусил снег. Ночью летали снаряды. Потом полетели «Грады». В район нашего дома прилетело три снаряда. Но мы сегодня не выскакивали в коридор, остались лежать на месте. В квартире очень холодно, спим в одежде уже 14 день. Вода на вес золота. Вчера собранный в ванну снег растаял. В 4.55 началась серьезная война. Сейчас на часах восемь утра. Летит из всего — минометы, «Грады». С 14.00 шел ожесточенный бой, грохот стоял до 17.00. Куда только не стреляли. Опять выскакивали в коридор с документами. В 17.15 спустились отогреть на костре лепешку и воду. Ночью бомбили комбинат. Также бомбили «Азовсталь», алкофабрику, последняя полыхала до утра. Проснулась от того, что невозможно было согреться, хотя сплю в шубе. Володя болеет, кашляет. Лекарств нет. Ночью летал беспилотник. 10 марта Мороз минус восемь. Отопления нет. Ночью периодически прилетали снаряды. Соскочили после 4.00, прилетело где-то рядом с домом. Открылось окно, а на улице мороз. С утра идет ожесточенная война. Я не вставала, не знаю, куда летит. Утром пускали световые ракеты. От сумасшедшей тряски в комнатах начали отпадать плинтуса. Идут ожесточенные уличные бои, летят снаряды. В 14.00 расслабились, сварили рожки, поели горячего. Счастливые. Нагрели кипяточек, распарили пышку. Как вкусно! Идут бои, снаряды, «Грады». Падают снаряды в 300 метрах от дома, бегаем, прячемся. Расслабление закончилось. Вечером обстреляли «Градами» наш дом. Загорелся барак рядом, как картонный, моментально. От ударной волны в комнате открыло окно, выскочили в коридор. Ночью летал самолет, куда-то скидывал снаряды. Но ночь была относительно спокойная. Ночью также сбрасывали бомбы — пламя было, а звука не было. 11 марта Сегодня на улице минус девять. Притрусил снежок, но его нельзя собрать. В квартире очень холодно, не знаешь, сколько на себя нужно надеть одежды. Утром летят снаряды, летал самолет, куда-то сбрасывал. Сварили гречку, открыли помидоры. Женщины с 8 и 9 этажей второй день плачут. Очень много заболевших, в подвале дома холодно, сыро и запах канализации. 12 марта На улице сегодня минус десять. В квартире примерно 4 градуса. Идет пар изо рта. Ночью каждый час крушили город. Война идет целый день. В округе дома всю ночь горели ярким пламенем. Бегали за водой в сауну, набрали все баклашки. В это время были слышны автоматные очереди. На первых этажах начала забиваться канализация. 13 марта Сегодня стреляли всю ночь. На улице — 11 градусов. В квартире одели на себя всю одежду. Утром впервые за 17 дней вышло солнце. С 4 до 6 утра выпустили 180 «Градов». Идет ожесточенная война. Вчера вечером опять были обстрелы, также летали самолеты. Вечером во дворы заехали БТР, а затем выехали. 14 марта Поели утром холодное, запили холодным компотом. Володя продолжает болеть. Заразил меня. Хочется помыть голову, но в квартире, наверное, плюс два. Ночью обстреливали город минами. В 3 ночи слышался звук тяжелой техники. В 4 часа с самолетов обстреливали комбинат «Азовсталь». Дом содрогался раз десять, может и больше. Кто-то из соседей смог позвонить кому-то из родни. На наших телефонах связь не ловит. С 4 до 6 утра обстреливали. Ночью спали относительно спокойно. Мы уже просто потерялись в днях. Сварили гречку, сделали две лепешки. Какая радость. Нас целый день обстреливают, прилеты рядом. Пыль выше девятиэтажки поднялась. Ходили в сауну за водой, воды осталось совсем мало. Сейчас 15.00 у нас целый день рамы ходят ходуном. Взорвали завод стекловаты. 15 марта Сегодня минус один. Ночь была кошмарная. Стреляли из пушек, самолетов, БТР. Дом содрогался всю ночь, дверь в комнате постоянно открывалась. Бой шел в районе нашего дома и ДК «Строителей». Кто в кого стреляет непонятно. С 6 утра за пять минут прилетело 12 снарядов. До 9 утра бомбили «Азовсталь». Идет кошмарная война, танки и БТР стреляют по домам. Грохот стоит, уши глохнут. Сегодня страшно выходить во двор приготовить еду. Все таки сварили рожки. Благодарность богу, на крышке отогрели лепешки. Сейчас 15.00, болят уши от грохота. Очень тяжелые сутки. Был танковый бой. Оказывается, с крыши девятиэтажки на улице Азовстальской кто-то стреляет по танкам и БТР. В результате с танка и БТР расстреляли дома, горит 12-этажка. Ночью слышалась стрельба из танка и БТР. В 3 часа танк стрелял недалеко от нашего дома. Грохот стоял страшный. Днем БТР стрелял, куда ни попадя на 360 градусов. Ночью светит полная луна, открыли лоджию, чтобы немного согреть квартиру. Узнали что мама жива. 16 марта На улице минус десять градусов. На окнах лед. Иногда чувство безысходности. Азов нас убивал 20 дней. Убивает и сейчас, стреляя прямо в квартиры. Очень страшно. Даже страшнее чем самолеты, которые выстрелами поднимали крыши на домах. Целый день опять обстреливали. Горят три дома, люди вышли из подвала, а у них нет дома. Кругом пожарище. Два раза выскакивали в коридор с вещами. Ночью несколько раз скидывали с самолетов где-то недалеко от нашего дома. У [соседки] Светы несколько дней назад снаряд попал в крышу дома, пробило спальню. Теперь снаряд лежит посреди спальни. Нас убивают 21 день. За что? Ночью опять была стрельба с танка. Кого-то не добили. 17 марта Сегодня на улице минус двенадцать градусов. На окнах еще больше льда. На утро осталась каша и часть лепешки. На улицу выйти невозможно, идет стрельба из автоматов. В 5.55 что-то тяжелое опустилось — весь дом ходит ходуном. С 7 утра до 17.00 был кошмарный день — нас все время бомбили, три раза поливали «Градами». Вокруг горели все дома, под нами два раза попали в церковь. На второй раз она сгорела. Нам в окна прилетело два осколка, окна разбиты в комнате и на балконе. Ночью в 1.30 с самолета около почты упала ракета. В комнате вырвало дверь. Целые день выбегали в коридор с вещами. Когда закончится этот ужас? Спецоперация на Украине проводится вынужденно. На праздновании восьмилетия воссоединения России и Крыма, президент России Владимир Путин напомнил, что задачей военных является избавление «людей на Донбассе от страданий, от геноцида»: «Против них были организованы карательные военные операции, и не одна, их тут же погрузили в блокаду, подвергли систематическим обстрелам из пушек, наносили удары авиацией — это все и есть то, что называется «геноцид».