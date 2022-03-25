Минобороны РФ заявило о завершении первого этапа спецоперации 25 марта 2022 в 18:17 Размер текста - 17 + Военные выполнили задачи, сообщили в Минобороны РФ Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Первый этап спецоперации России на Украине завершился. Об этом сообщили на брифинге Минобороны РФ. «Существенно снижен боевой потенциал вооруженных сил Украины. Это позволяет сосредоточить основные усилия на достижении главной цели — освобождении Донбасса», — сообщили в Минобороны, передает РИА «Новости». Спецоперация на Украине проводится вынужденно, заявляли ранее российские власти. На праздновании восьмилетия воссоединения России и Крыма президент России Владимир Путин напомнил, что задачей военных является избавление «людей на Донбассе от страданий, от геноцида». Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке. Первый этап спецоперации России на Украине завершился. Об этом сообщили на брифинге Минобороны РФ. «Существенно снижен боевой потенциал вооруженных сил Украины. Это позволяет сосредоточить основные усилия на достижении главной цели — освобождении Донбасса», — сообщили в Минобороны, передает РИА «Новости». Спецоперация на Украине проводится вынужденно, заявляли ранее российские власти. На праздновании восьмилетия воссоединения России и Крыма президент России Владимир Путин напомнил, что задачей военных является избавление «людей на Донбассе от страданий, от геноцида». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям