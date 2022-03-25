Минобороны РФ заявило о завершении первого этапа спецоперации

Первый этап спецоперации России на Украине завершился. Об этом сообщили на брифинге Минобороны РФ.
«Существенно снижен боевой потенциал вооруженных сил Украины. Это позволяет сосредоточить основные усилия на достижении главной цели — освобождении Донбасса», — сообщили в Минобороны, передает РИА «Новости».
Спецоперация на Украине проводится вынужденно, заявляли ранее российские власти. На праздновании восьмилетия воссоединения России и Крыма президент России Владимир Путин напомнил, что задачей военных является избавление «людей на Донбассе от страданий, от геноцида».
Первый этап спецоперации России на Украине завершился. Об этом сообщили на брифинге Минобороны РФ. «Существенно снижен боевой потенциал вооруженных сил Украины. Это позволяет сосредоточить основные усилия на достижении главной цели — освобождении Донбасса», — сообщили в Минобороны, передает РИА «Новости». Спецоперация на Украине проводится вынужденно, заявляли ранее российские власти. На праздновании восьмилетия воссоединения России и Крыма президент России Владимир Путин напомнил, что задачей военных является избавление «людей на Донбассе от страданий, от геноцида».