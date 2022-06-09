УГМК ждет передел из-за санкций Канады против Козицына

Источник: холдинг получит новое правление и покинет Урал

10 июня 2022 в 08:50 Размер текста - 17 +

Андрей Козицын, по неофициальным данным, в скором времени может покинуть свой пост в УГМК Фото: Анна Майорова © URA.RU статья из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности После введения санкций Канады в отношении бизнесмена Андрея Козицына его «Уральскую горно-металлургическую компанию» (УГМК) ждут серьезные изменения. Как обсуждают в профильных кругах, медный холдинг рискует повторить судьбу Трубной металлургической компании (ТМК), чей владелец Дмитрий Пумпянский тоже оказался под ограничениями Запада. Собеседники URA.RU не исключают, что ситуация обернется отставкой Козицына и переносом штаб-квартиры УГМК из Верхней Пышмы в Москву. Первые существенные удары по структуре компании начались еще в марте, когда Лондонский рынок драгоценных металлов (LBMA) лишил завод «Уралэлектромедь» статуса надежного поставщика. После этого партнеры Козицына, миллиардеры Искандар Махмудов и Андрей Бокарев вышли из состава совета директоров и перестали быть контролирующими бенефициарами УГМК и трех структур холдинга. А спустя месяц Великобритания ввела санкции против Бокарева. Причины ухода Махмудова и Бокарева Положение Джахангира Махмудова в УГМК в последнее время усиливается Фото: Анна Майорова © URA.RU По оценкам экспертов, Махмудов и Бокарев приняли решение выйти из УГМК из-за опасения введения санкций. Причиной таких действий можно назвать субсидиарную ответственность аффилированных лиц и компаний и невозможность прямого обращения взыскания на активы. При этом в разговоре с URA.RU адвокат, экс-сотрудник УГМК Дмитрий Земеров подчеркнул, что в последнее время в компании усиливается положение сына Махмудова, Джахангира. «Именитые предприниматели вышли из списка бенефициаров, не утратив реального влияния на дела компании, управляя организацией через своих людей», — соглашается и развивает мысль собеседник в структуре холдинга. Почему санкции против Козицына ввели только сейчас Тот факт, что санкции против Бокарева ввели еще в апреле, вызывает вопросы о дате введения санкций против Козицына. Он попал в санкционный список Канады только 30 мая. Внесение Козицына в санкционный список связывают с его неактивной публичной деятельностью Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов в беседе с URA.RU отметил, что причиной столь позднего внесения в список могла стать невысокая публичная активность Козицына. «Скорее всего, дело в том, что в санкционные списки попадают в первую очередь известные за границей личности, которых считают приближенными к Москве. А Козицын в этом плане очень умный и грамотный предприниматель, старающийся не привлекать к себе лишнего внимания», — сказал эксперт. Как санкции Канады повлияют на Козицына и УГМК Близкий к холдингу источник URA.RU уверен, что введение санкций скажется на положении Козицына в компании. Директор, по оценке инсайдера, сохранит номинальную должность первого лица, но будет постепенно отодвинут от внутренних процессов. Такой же сценарий допускает и адвокат Земеров: «Козицын прямо или косвенно участвует в деятельности компании как бенефициар и собственник. Скорее всего, его будут выводить из участия в органах правления. Именно из профильного бизнеса, из состава бенефициаров он будет выведен. Все, что касается непрофильных активов УГМК — там будет статус-кво, который останется без изменений». Статья по теме В УГМК формируется новый центр силы Схожее ощущение есть и у представителей власти. В областном правительстве предполагают, что все контракты УГМК, в которых фигурирует Козицын, будут переподписаны. Финансовая сторона бизнеса при этом не пострадает, уверен статусный собеседник URA.RU в кабмине, поскольку денежные потоки и транши не были завязаны персонально на гендиректоре. В этом случае УГМК повторит судьбу ТМК и «Группы Синара» миллиардера Дмитрия Пумпянского. В начале весны он и его сын Александр попали под санкции Евросоюза — за сотрудничество с властями РФ. Сразу после этого Пумпянские вышли из состава бенефициаров и членов совета директоров ТМК и «Синары». Об участии Пумпянского-старшего в делах компаний сейчас ничего не известно. Дмитрий Пумпянский вышел из числа бенефициаров группы «Синара» после попадания в санкционный список Евросоюзом Фото: Владимир Андреев © URA.RU Согласно другому сценарию, внесение Козицына в санкционный список Канады не должно как-либо сказаться ни на УГМК, ни на бизнесмене. «Насколько я знаю, компания в Канаду ничего не экспортирует, и в местные банки за услугами не обращалась, — считает Хазанов. — Если бы санкции ввели Европа или США, то наступили бы совершенно другие последствия. А из-за решения канадских властей бизнес уральской компании менее прибыльным не станет». Тем не менее, в профильных кругах не исключают, что внимание Канады к Козицыну не случайно и является своеобразной «первой ласточкой». «Сейчас его заметила Канада, а в следующий раз — кто-то поближе», — рассуждает собеседник, связанный с другой свердловской промышленной группой. Зачем «медникам» переезжать в Москву С начала весны в профильных кругах обсуждается возможный переезд УГМК. Осведомленные люди пересказывали слухи, что руководство компании уже предварительно договорилось о смене прописки с Верхней Пышмы на Москву — впервые в кулуарах об этом заговорили в марте. По неофициальным данным, все переговоры о переезде вел лично Махмудов-старший. Руководство компании с начала марта планирует перенос штаб-квартиры их Верхней Пышмы в Москву, сообщают источники Фото: Размик Закарян © URA.RU «В нынешней ситуации перенос штаб-квартиры из Верхней Пышмы в Москву совершенно логичен и обоснован. Большинство крупных предприятий базируются именно в столице, там намного проще с транспортной развязкой, да и для бизнеса удобнее», — рассказал источник на рынке, знакомый с ситуацией. Однако в случае переноса штаб-квартиры возникает вопрос о кадровых перестановках и налоговых нюансах. В пресс-службе УГМК отказались комментировать ситуацию с санкциями и возможный «переезд» компании. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

После введения санкций Канады в отношении бизнесмена Андрея Козицына его «Уральскую горно-металлургическую компанию» (УГМК) ждут серьезные изменения. Как обсуждают в профильных кругах, медный холдинг рискует повторить судьбу Трубной металлургической компании (ТМК), чей владелец Дмитрий Пумпянский тоже оказался под ограничениями Запада. Собеседники URA.RU не исключают, что ситуация обернется отставкой Козицына и переносом штаб-квартиры УГМК из Верхней Пышмы в Москву. Первые существенные удары по структуре компании начались еще в марте, когда Лондонский рынок драгоценных металлов (LBMA) лишил завод «Уралэлектромедь» статуса надежного поставщика. После этого партнеры Козицына, миллиардеры Искандар Махмудов и Андрей Бокарев вышли из состава совета директоров и перестали быть контролирующими бенефициарами УГМК и трех структур холдинга. А спустя месяц Великобритания ввела санкции против Бокарева. Причины ухода Махмудова и Бокарева По оценкам экспертов, Махмудов и Бокарев приняли решение выйти из УГМК из-за опасения введения санкций. Причиной таких действий можно назвать субсидиарную ответственность аффилированных лиц и компаний и невозможность прямого обращения взыскания на активы. При этом в разговоре с URA.RU адвокат, экс-сотрудник УГМК Дмитрий Земеров подчеркнул, что в последнее время в компании усиливается положение сына Махмудова, Джахангира. «Именитые предприниматели вышли из списка бенефициаров, не утратив реального влияния на дела компании, управляя организацией через своих людей», — соглашается и развивает мысль собеседник в структуре холдинга. Почему санкции против Козицына ввели только сейчас Тот факт, что санкции против Бокарева ввели еще в апреле, вызывает вопросы о дате введения санкций против Козицына. Он попал в санкционный список Канады только 30 мая. Независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов в беседе с URA.RU отметил, что причиной столь позднего внесения в список могла стать невысокая публичная активность Козицына. «Скорее всего, дело в том, что в санкционные списки попадают в первую очередь известные за границей личности, которых считают приближенными к Москве. А Козицын в этом плане очень умный и грамотный предприниматель, старающийся не привлекать к себе лишнего внимания», — сказал эксперт. Как санкции Канады повлияют на Козицына и УГМК Близкий к холдингу источник URA.RU уверен, что введение санкций скажется на положении Козицына в компании. Директор, по оценке инсайдера, сохранит номинальную должность первого лица, но будет постепенно отодвинут от внутренних процессов. Такой же сценарий допускает и адвокат Земеров: «Козицын прямо или косвенно участвует в деятельности компании как бенефициар и собственник. Скорее всего, его будут выводить из участия в органах правления. Именно из профильного бизнеса, из состава бенефициаров он будет выведен. Все, что касается непрофильных активов УГМК — там будет статус-кво, который останется без изменений». Схожее ощущение есть и у представителей власти. В областном правительстве предполагают, что все контракты УГМК, в которых фигурирует Козицын, будут переподписаны. Финансовая сторона бизнеса при этом не пострадает, уверен статусный собеседник URA.RU в кабмине, поскольку денежные потоки и транши не были завязаны персонально на гендиректоре. В этом случае УГМК повторит судьбу ТМК и «Группы Синара» миллиардера Дмитрия Пумпянского. В начале весны он и его сын Александр попали под санкции Евросоюза — за сотрудничество с властями РФ. Сразу после этого Пумпянские вышли из состава бенефициаров и членов совета директоров ТМК и «Синары». Об участии Пумпянского-старшего в делах компаний сейчас ничего не известно. Согласно другому сценарию, внесение Козицына в санкционный список Канады не должно как-либо сказаться ни на УГМК, ни на бизнесмене. «Насколько я знаю, компания в Канаду ничего не экспортирует, и в местные банки за услугами не обращалась, — считает Хазанов. — Если бы санкции ввели Европа или США, то наступили бы совершенно другие последствия. А из-за решения канадских властей бизнес уральской компании менее прибыльным не станет». Тем не менее, в профильных кругах не исключают, что внимание Канады к Козицыну не случайно и является своеобразной «первой ласточкой». «Сейчас его заметила Канада, а в следующий раз — кто-то поближе», — рассуждает собеседник, связанный с другой свердловской промышленной группой. Зачем «медникам» переезжать в Москву С начала весны в профильных кругах обсуждается возможный переезд УГМК. Осведомленные люди пересказывали слухи, что руководство компании уже предварительно договорилось о смене прописки с Верхней Пышмы на Москву — впервые в кулуарах об этом заговорили в марте. По неофициальным данным, все переговоры о переезде вел лично Махмудов-старший. «В нынешней ситуации перенос штаб-квартиры из Верхней Пышмы в Москву совершенно логичен и обоснован. Большинство крупных предприятий базируются именно в столице, там намного проще с транспортной развязкой, да и для бизнеса удобнее», — рассказал источник на рынке, знакомый с ситуацией. Однако в случае переноса штаб-квартиры возникает вопрос о кадровых перестановках и налоговых нюансах. В пресс-службе УГМК отказались комментировать ситуацию с санкциями и возможный «переезд» компании.