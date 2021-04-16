В УГМК формируется новый центр силы

С начала 2020 года в структуре холдинга появилась дирекция по трансформации, которую возглавил Джахангир Махмудов Фото: Анна Майорова © URA.RU

Сын президента и мажоритарного владельца УГМК Искандера Махмудова — директор по трансформации УГМК Джахангир Махмудов является новым центром принятия решений в металлургическом холдинге. По данным источников URA.RU, в полномочия топ-менеджера входит не только улучшение работы предприятий компании, но и оптимизация активов УГМК. О новой расстановке сил и последствиях для Козицына — в материале URA.RU.

34-летний Джахангир Махмудов был введен в структуру холдинга в 2012 году, когда занял пост главного специалиста службы директора по горному производству. Позже (с 2015 по 2019 годы) он перешел на должность директора по коммерческим и финансовым вопросам Челябинского цинкового завода (входит в структуру УГМК), где был опробован пилотный проект оптимизации производственных процессов. Уже в начале 2020 года Джахангир Махмудов вернулся в головную структуру холдинга в новом статусе — директором по трансформации УГМК.

34-летний Джахангир Махмудов работает в структуре УГМК с 2012 года. В 2020 году он возглавил дирекцию по трансформации холдинга Фото: Анна Майорова © URA.RU

«Он должен был провести аудит структуры УГМК и найти точки потенциального роста. Именно Махмудов-младший настоял на том, что в компании началась масштабная проверка от консалтинговой фирмы McKinsey & Company. Повлияло бизнес-образование, которое Джахангир Махмудов получил в Лондоне», — отметили собеседники.

В 2020 году Махмудов-младший и его дирекция курировала процесс изменения на восьми предприятиях компании, в том числе на основном активе холдинга — заводе «Уралэлектромедь». При этом наибольший экономический эффект от трансформации в 2020 году пришелся на завод «Nova Цинк», где была увеличена нагрузка рудных мельниц (дополнительные 145,5 млн рублей). Общий итог трансформации УГМК — 3,8 млрд рублей при изначальном плане 3,2 млрд рублей. Теперь УГМК хочет вовлечь в программу еще шесть предприятий холдинга и приступить к трансформации непроизводственных функций: закупок, логистики, охраны труда, промышленной безопасности и экономики предприятия.

По итогам трансформации «Уралэлектромеди» глава УГМК Андрей Козицын выкупит музей авиации «Крылья Победы» за 1,2 млрд рублей Фото: Анна Майорова © URA.RU

При этом источники агентства URA.RU сообщают, что непубличным итогом работы дирекции Махмудова-младшего стало заключение не только о производственной оптимизации, сколько о необходимости разделения активов УГМК на профильный бизнес (цветная металлургия) и социальные проекты. Один из видимых результатов — передача музея авиации «Крылья Победы» в Верхней Пышме. Непрофильный актив завода «Уралэлектромедь» (участник программы трансформации) будет передан компании, аффилированной с гендиректором УГМК Андреем Козицыным за 1,2 млрд рублей. Крайний срок — лето 2021 года.

«Музей „Крылья Победы“ выведен из завода, потому что это бывший цех „Уралэлектромеди“, который должен быть отдельным юрлицом и частным учреждением культуры. Это позволит ему получать государственные гранты. Разделение бизнес и социалки продолжится. На реформе Махмудова УГМК уже сэкономила миллиарды в прошлом году. При этом никто не понимает, что именно происходит в структуре холдинга», — рассказал собеседник.

Андрей Козицын имеет авторитет и политический вес не только в УГМК, но и в регионах присутствия холдинга Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

О разделе бизнес-активов между владельцем УГМК Искандером Махмудовым и гендиректором холдинга Андреем Козицыным ранее сообщали источники URA.RU. В пресс-службе УГМК на вопросы URA.RU о переделе активов отмечали, что в структуре холдинга никаких радикальных изменений не происходит. «Дирекция по трансформации под руководством Джахангира Махмудова реализует комплекс мероприятий, организационных, управленческих и практических, направленных на формирование системы постоянного и непрерывного совершенствования производства», — сообщили там. От других комментариев в компании воздержались.

Собеседники URA.RU отмечают, что, несмотря на передел сфер влияния в компании, Андрей Козицын, скорее всего, сохранит свои позиции в холдинге. Одна из причин — авторитет и политический вес Козицына в УГМК и регионах присутствия холдинга.

Экономист Виталий Калугин в беседе с URA.RU отметил, что Андрей Козицын является знаковой фигурой для Свердловской области и для медной промышленности в целом. «Он завязал на себя не только материальный, но и репутационный капитал. Для большинства в регионе: „УГМК равно Козицын“. Для холдинга он является стержнем, который является непререкаемым авторитетом. Это очень важно для УГМК, потому что в компании много предприятий разного профиля», — уточнил эксперт.

Среди других преимуществ Козицына собеседники URA.RU называют кадровую политику. По данным инсайдеров, глава УГМК в разные годы окружил себя лояльными выходцами из силовых структур, которые теперь способны обеспечить безопасность по многим вопросам холдинга.

УГМК — крупнейший производитель меди, цинка, угля и драгоценных металлов в России. В состав холдинга входит более 40 предприятий в Свердловской, Челябинской, Курганской областях, а также в других регионах страны и за рубежом. Акционерами холдинга считаются президент компании Искандер Махмудов (50%), гендиректор УГМК Андрей Козицын (34,99%), коммерческий директор УГМК Игорь Кудряшкин (7,5%), гендиректор торгового дома УГМК Эдуард Чухлебов (7,5%).