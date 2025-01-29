У самого хайпового губернатора неожиданные выборы

В Череповце Вологодской области уже пятый день идет досрочное голосование на выборах в местную гордуму. Сама кампания — результат противостояния известного губернатора Георгия Филимонова (он первым в России ограничил продажу алкоголя) с миллиардером Алексеем Мордашовым, в ходе которого думу зачистили от девяти депутатов, близких к «Северстали». В истеблишменте ожидали, что олигарх, чьих людей отстранили от власти с приходом Филимонова, попытается отомстить губернатору и, при помощи административного ресурса, поддержит оппозиционных кандидатов. Источники URA.RU из руководства Вологодчины и избиркомов раскрыли, как обстоит ситуация на самом деле.
Рекордная мобилизация
До того, как избравшийся в сентябре 2024 года Филимонов развернул кампанию против Мордашова, дума Череповца на 100% принадлежала единороссам. Источники агентства сообщали, что областное правительство требовало от кураторов выборов не ухудшить этот результат на дополнительном голосовании, чтобы не подставить губернатора перед администрацией президента. Задача оказалась нелегкой: КПРФ выдвинула своих лучших кандидатов, а главной интригой было — кого поддержат избиратели из «Северстали» Алексея Мордашова, которых в городе порядка 20 тысяч человек.
«Единая Россия» подошла к выполнению этой задачи основательно и в сжатые сроки провела мобилизацию всех своих сторонников, которые голосуют уже сейчас. Один из ключевых инструментов властей на выборах — досрочное голосование, результаты которого почти в любом регионе стабильно демонстрируют высокую поддержку ЕР. Как сообщил агентству депутат Вологодской областной думы Антон Холодов, за пять дней досрочно проголосовали уже более 4% жителей. «Досрочка» будет длиться еще три дня, до 1 февраля, а значит, показатель может вырасти примерно до 7%.
«Явка превышает 4%. Это говорит о том, что жители охотно принимают участие в выборах», — сказал в беседе с URA.RU Антон Холодов. Для сравнения, в выборах в гордуму Череповца в 2022 году всего поучаствовало 11% избирателей.
URA.RU хотело найти подтверждение словам депутата в территориальной избирательной комиссии. Там сообщили, что не станут раскрывать данные до 2 февраля. Вот как ранее трактовало молчание избиркома местное СМИ «Вологодская правда»: «ТИК Череповца до сих пор не опубликовал данных по „досрочной“ явке на довыборы в Гордуму Череповца в первые два дня голосования. Почему сделана ставка на досрочное голосование? Все элементарно. Бюллетени „досрочников“ упаковываются в полупрозрачные конверты, руководители (в отдельных случаях — члены) УИКов имеют возможность оперативно собирать и передавать „кураторам“ данные о промежуточных результатах голосовании».
Мордашов отказался от мести
По словам собеседника агентства, близкого к этой кампании, большинство голосов на досрочных выборах, как и планировалось, за «Единую Россию». Но самый интересный факт в том, что и на участках «Северстали» люди, как говорят инсайдеры, голосуют за провластных кандидатов.
По версии одного из источников, Филимонов заранее заключил договоренности с Мордашовым, чтобы тот не интриговал во время выборов. По версии другого собеседника, миллиардер сам отказался «ставить палки в колеса» губернатору, понимая, что так только усугубит свое положение.
Политтехнолог Константин Чегин считает, что Мордашов не стал рисковать и расшатывать политическую ситуацию, потому что это вызвало бы негативную реакцию Москвы. «Это демонстрирует нежелание идти в дальнейшую конфронтацию. „Северстали“ дали понять, что не надо лезть в драку и лучше сменить риторику. Любая политическая дестабилизация чревата, и я думаю, что люди Мордашова не глупые и понимают, что хорошей реакции наверху это не вызовет. Наверное, до конца конфронтация не закончится, и она проявится на выборах в заксобрание и Госдуму в следующем году», — говорит эксперт.
Угроза остается
Три округа, о которых ранее писало URA.RU, продолжают оставаться спорными. Там коммунисты выдвинули сильных кандидатов, занимающих руководящие посты в городском и областных отделениях партии. В беседе с URA.RU депутат облдумы Антон Холодов признался, что наиболее проблемным является округ №24.
«Есть интрига по 24 округу. От „Единой России“ избирается молодая девушка Виктория Орлова. Она занимается молодежкой ЕР в городе. Ее оппонент — оппозиционер экстремистской направленности Алексей Кощеев (первый секретарь отделения КПРФ в Череповце). Судя по постам в социальных сетях и „таргету“ он активно включился в борьбу в интернете, а также ведет плакатную войну. Все места расклейки обвешаны его плакатами. Он размещает АПМ и там, где это делать запрещено, за что на него уже были жалобы в избирательную комиссию», — рассказал парламентарий.
Губернатор, как сообщали источники агентства, опасается ухудшения результатов партии власти, которой принадлежали все мандаты в городской думе. Однако, как считает Холодов, Филимонов, у которого в кабинете висит портрет Сталина, сработается и с коммунистами. «Губернатор открыт ко всем политическим силам , ко всем политическим партиям. С коммунистами у него определенные отношения. К примеру, в декабре он лично открыл в Вологде памятник Сталину», — говорит депутат.
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