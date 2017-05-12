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12 мая 2017
11 мая 2017
10 мая 2017
19:23  12 мая 2017 0

Ноябрьск вновь прославился в передаче Урганта. ФОТО

Так Иван Ургант представил телезрителям типичный ямальский дворфото - скрин экрана

Иван Ургант в телепередаче «Вечерний Ургант» вновь пошутил над Ноябрьском. Этот ямальский город стал постоянным героем программы. На этот раз речь идет о ЧП, которое произошло 10 мая. Дети играли на льду между двумя пустырями в огромной луже. Образовались проталины, и выбраться самостоятельно дети не смогли. Очевидцы вызвали спасателей.

Иван Ургант привел шуточную фотографию ямальского двора, в котором якобы и застряли дети. На ней изображен ледокол и два одиноко стоящих многоэтажных дома. «Сынок, долго не гуляй, не забывай, у папы через семь лет юбилей», — добавил ироничный комментарий ведущий.

Ранее Иван Ургант обратил внимание на то, что сити-менеджер Ноябрьска Алексей Романов обещал отремонтировать дорогу на кладбище. «По крайней мере, будет хоть одно место, куда можно дедушку отвезти с ветерком», — пошутил телеведущий.

Еще раньше он реагировал на возмущение жителей города елкой в виде фаллоса. «Вот елка до обрезания. Была жаркая дискуссия. Вообще, это очень поучительная для нас для всех история, когда мы решаем, насколько вызывающая форма у ели. Решили обратиться к эксперту. У нас только один эксперт по вопросам — что напоминает ель. Это депутат Заксобрания Петербурга Виталий Милонов. 3,5 тыс. км от Ноябрьска до Санкт-Петербурга. Тем не менее из-за леса, из-за гор увидал Милонов ель. Посмотрел, похоже, решили отпилить».

Юлия Фролова
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