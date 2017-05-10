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13:14  10 мая 2017 1

На Ямале дети застряли на льдине в луже посреди двора. Пришлось вызывать спасателей. ВИДЕО

Спасение на водах зима. Утопающий. Полынья. Прорубь. Лед. Челябинск., лед, спасатель, утопающий
Спасателям пришлось вызволять детей из лужи (архивный снимок)Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Ноябрьске дети играли на льду на пустыре между двумя новостройками. Здесь после подтайки образовалась огромная лужа, покрытая льдом. Дети забрались по льду в центр, но выбраться на берег уже самостоятельно не смогли. Очевидцам пришлось вызвать спасателей. Жильцы домов засняли происходящее. Видео было опубликовано в группе «Интересный Ноябрьск» во «ВКонтакте»

Как оказалось, лужа неглубокая. Уровень воды взрослому мужчине чуть выше колена. Но дети побоялись провалиться в ледяную воду и ждали спасения на небольшой льдине в центре лужи. Прибывшие на место сотрудники МЧС благополучно переправили ребят на берег. Никто не пострадал.

Вячеслав Егоров
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