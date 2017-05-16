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Главные новости Курганской области
10:28  16 мая 2017 0

Курганцы сняли впечатляющие кадры Тобола на пике паводка. ВИДЕО

Паводок Курган, река тобол, курган
Вода в Тоболе медленно снижается уже несколько днейФото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Кургане Тобол, преодолев пик паводка, продолжает медленно снижаться. Во вторник, 16 мая, уровень спал на три сантиметра и составил 635 см от «нуля поста».

Впечатляющие кадры разлившейся реки сняли жители города из студии «Компакт ТВ». С высоты птичьего полета залитые водой поля в районе села Утятское выглядят действительно впечатляюще.

Максимальный подъем, напомним, был зафиксирован в минувшие выходные — уровень составил 640 см, таким образом опасные отметки в этом году так и не были достигнуты. Тем не менее, продолжает оставаться подтопленным мост в поселке Малое Чаусово, городские власти обещают открыть его, как только позволят условия.

Татьяна Жаткина
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