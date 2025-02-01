В Приднестровье пожаловались на нехватку газа

Приднестровье столкнулось с серьезным газовым кризисом, поскольку оставшегося газа хватит лишь на пять дней. Об этом заявил президент Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский.
«В регионе практически закончились запасы газа для отопления жилых домов и социальных объектов. Оставшегося газа хватит лишь на поддержание технического состояния газотранспортной системы примерно на пять дней», — заявил в интервью «Известиям» Красносельский.
Президент ПМР отметил, что Молдавия не предпринимает конструктивных шагов для решения проблемы. Более того, Кишинев блокирует возможные пути выхода из кризиса. И лишь Россия прилагает усилия для обеспечения газом и ведет переговоры с венгерскими компаниями.
Ранее венгерский трейдер MET International AG заявил, что бронирует на месяц мощности Трансбалканского газопровода. Ожидается, что поставки газа в Приднестровье в объеме до пяти млн кубометров в сутки могут начаться с 1 февраля.
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