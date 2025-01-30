30 января 2025

Курганец заплатит 30 тысяч за запуск дрона

© Служба новостей «URA.RU»
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Курганец заплатит 30 тысяч за незаконный запуск дрона
Курганец заплатит 30 тысяч за незаконный запуск дрона Фото:

В Курганской области местный житель был привлечен к ответственности за запуск квадрокоптера без разрешения. Ему назначен штраф в 30 тысяч рублей. Об этом сообщает Уральская транспортная прокуратура.

«В ноябре 2024 года житель Курганской области в целях видеосъемки в отсутствии разрешения органа обслуживания воздушного движения запустил квадрокоптер над территорией г. Петухово Петуховского муниципального округа Курганской области», — говорится на сайте ведомства. Отмечается, что по постановлению транспортного прокурора владельцу дрона назначен штраф в размере 30 тысяч рублей за нарушение правил использования воздушного пространства.

Ранее схожий случай произошел в октябре 2024 года. Житель Курганской области запустил дрон с видеокамерой без разрешения и регистрации над селом Октябрьское в Петуховском округе. За это ему выписали два штрафа. В общей сложности он должен заплатить 32 тысячи рублей. 

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В Курганской области местный житель был привлечен к ответственности за запуск квадрокоптера без разрешения. Ему назначен штраф в 30 тысяч рублей. Об этом сообщает Уральская транспортная прокуратура. «В ноябре 2024 года житель Курганской области в целях видеосъемки в отсутствии разрешения органа обслуживания воздушного движения запустил квадрокоптер над территорией г. Петухово Петуховского муниципального округа Курганской области», — говорится на сайте ведомства. Отмечается, что по постановлению транспортного прокурора владельцу дрона назначен штраф в размере 30 тысяч рублей за нарушение правил использования воздушного пространства. Ранее схожий случай произошел в октябре 2024 года. Житель Курганской области запустил дрон с видеокамерой без разрешения и регистрации над селом Октябрьское в Петуховском округе. За это ему выписали два штрафа. В общей сложности он должен заплатить 32 тысячи рублей. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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