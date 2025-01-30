Курганец заплатит 30 тысяч за запуск дрона

В Курганской области местный житель был привлечен к ответственности за запуск квадрокоптера без разрешения. Ему назначен штраф в 30 тысяч рублей. Об этом сообщает Уральская транспортная прокуратура.
«В ноябре 2024 года житель Курганской области в целях видеосъемки в отсутствии разрешения органа обслуживания воздушного движения запустил квадрокоптер над территорией г. Петухово Петуховского муниципального округа Курганской области», — говорится на сайте ведомства. Отмечается, что по постановлению транспортного прокурора владельцу дрона назначен штраф в размере 30 тысяч рублей за нарушение правил использования воздушного пространства.
Ранее схожий случай произошел в октябре 2024 года. Житель Курганской области запустил дрон с видеокамерой без разрешения и регистрации над селом Октябрьское в Петуховском округе. За это ему выписали два штрафа. В общей сложности он должен заплатить 32 тысячи рублей.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!