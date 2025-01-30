30 января 2025

В России придумали как увеличить рождаемость

Чиновник Минпросвещения: школьные дискотеки повысят рождаемость
© Служба новостей «URA.RU»
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Чиновница Минпросвещения предлагает создать подросткам условия для романтических отношений, где зародятся будущие семьи
Чиновница Минпросвещения предлагает создать подросткам условия для романтических отношений, где зародятся будущие семьи Фото:

Школьные дискотеки и создание подросткам условий романтических отношений повысят рождаемость. Об этом заявила директор департамента госполитики в сфере воспитания, допобразования и детского отдыха в Минпросвещения Наталья Агре.

«Где наши школьные дискотеки? Всего 8% ребятишек хотят видеть себя в семейной жизни до 21 года. Мы не создали им условия для романтических отношений», — заявила  Агре. Ее заявление транслирует telegram-канал «Царьград ТВ».

Директор департамента считает, что возвращение танцев может создать дополнительную связь между подростками. И это приведет к повышению демографических показателей.

Ранее президент Владимир Путин обратил внимание на то, что далеко не везде меры поддержки семей реализуются в полном объеме, и призвал губернаторов обратить на это внимание. По мнению российского лидера, наша страна «должна эффективно ответить на колоссальный демографический вызов и предусмотреть действенные меры», пишет телеканал 360

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Школьные дискотеки и создание подросткам условий романтических отношений повысят рождаемость. Об этом заявила директор департамента госполитики в сфере воспитания, допобразования и детского отдыха в Минпросвещения Наталья Агре. «Где наши школьные дискотеки? Всего 8% ребятишек хотят видеть себя в семейной жизни до 21 года. Мы не создали им условия для романтических отношений», — заявила  Агре. Ее заявление транслирует telegram-канал «Царьград ТВ». Директор департамента считает, что возвращение танцев может создать дополнительную связь между подростками. И это приведет к повышению демографических показателей. Ранее президент Владимир Путин обратил внимание на то, что далеко не везде меры поддержки семей реализуются в полном объеме, и призвал губернаторов обратить на это внимание. По мнению российского лидера, наша страна «должна эффективно ответить на колоссальный демографический вызов и предусмотреть действенные меры», пишет телеканал 360. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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