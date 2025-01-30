В России придумали как увеличить рождаемость

Школьные дискотеки и создание подросткам условий романтических отношений повысят рождаемость. Об этом заявила директор департамента госполитики в сфере воспитания, допобразования и детского отдыха в Минпросвещения Наталья Агре.
«Где наши школьные дискотеки? Всего 8% ребятишек хотят видеть себя в семейной жизни до 21 года. Мы не создали им условия для романтических отношений», — заявила Агре. Ее заявление транслирует telegram-канал «Царьград ТВ».
Директор департамента считает, что возвращение танцев может создать дополнительную связь между подростками. И это приведет к повышению демографических показателей.
Ранее президент Владимир Путин обратил внимание на то, что далеко не везде меры поддержки семей реализуются в полном объеме, и призвал губернаторов обратить на это внимание. По мнению российского лидера, наша страна «должна эффективно ответить на колоссальный демографический вызов и предусмотреть действенные меры», пишет телеканал 360.
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