По долгам злостных алиментщиков должны платить родственники

Взыскивать долги алиментщиков нужно с родственников, которые помогают им скрывать имущество и доходы. Об этом URA.RU заявила руководитель движения «За права женщин в России» Людмила Айвар.
«Вот есть у должника семидесятилетняя мама, а у этой мамы в собственности автомобиль стоимостью 10 миллионов и пенсия 40 тысяч в месяц. Просто на машине ездит ее сын, который не платит алименты. И пусть эта мама предоставит подтверждение законности доходов на приобретение автомобиля, либо машина пойдет на погашение задолженности в пользу детей», — говорит юрист.
Необходимо выявлять имущество алиментщика, которое оформлено на его родственников или доверенных лиц, считает юрист. Так у должника не будет возможности притвориться нищим и сделать вид, что у него нечего забрать в пользу ребенка. Подробнее о том, какие меры помогут заставить родителя платить алименты, читайте в материале URA.RU.
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