По долгам злостных алиментщиков должны платить родственники

Родственники, помогающие алиментщику скрывать доходы, должны за это отвечать
© Служба новостей «URA.RU»
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Алиментщики часто скрывают свои доходы с помощью родственников
Алиментщики часто скрывают свои доходы с помощью родственников Фото:

Взыскивать долги алиментщиков нужно с родственников, которые помогают им скрывать имущество и доходы. Об этом URA.RU заявила руководитель движения «За права женщин в России» Людмила Айвар.

«Вот есть у должника семидесятилетняя мама, а у этой мамы в собственности автомобиль стоимостью 10 миллионов и пенсия 40 тысяч в месяц. Просто на машине ездит ее сын, который не платит алименты. И пусть эта мама предоставит подтверждение законности доходов на приобретение автомобиля, либо машина пойдет на погашение задолженности в пользу детей», — говорит юрист.

Необходимо выявлять имущество алиментщика, которое оформлено на его родственников или доверенных лиц, считает юрист. Так у должника не будет возможности притвориться нищим и сделать вид, что у него нечего забрать в пользу ребенка. Подробнее о том, какие меры помогут заставить родителя платить алименты, читайте в материале URA.RU.

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Взыскивать долги алиментщиков нужно с родственников, которые помогают им скрывать имущество и доходы. Об этом URA.RU заявила руководитель движения «За права женщин в России» Людмила Айвар. «Вот есть у должника семидесятилетняя мама, а у этой мамы в собственности автомобиль стоимостью 10 миллионов и пенсия 40 тысяч в месяц. Просто на машине ездит ее сын, который не платит алименты. И пусть эта мама предоставит подтверждение законности доходов на приобретение автомобиля, либо машина пойдет на погашение задолженности в пользу детей», — говорит юрист. Необходимо выявлять имущество алиментщика, которое оформлено на его родственников или доверенных лиц, считает юрист. Так у должника не будет возможности притвориться нищим и сделать вид, что у него нечего забрать в пользу ребенка. Подробнее о том, какие меры помогут заставить родителя платить алименты, читайте в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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