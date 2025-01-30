В России в 2025 году показатель абсолютного числа рождаемости приблизился к рекордно низкой отметке, которая была зафиксирована в 2000 году. Об этом сообщил первый замминистра здравоохранения Виктор Фисенко.
«Несмотря на то, что значение суммарного коэффициента рождаемости в 2020-е годы выше показателей начала 2000-х годов, абсолютное число рождений приблизилось к уровню 2000 года», — заявил Фисенко на заседании экспертного совета по здравоохранению при комитете Совета Федерации по социальной политике. Прямая трансляция проходил на сайте Совфеда.
Он отметил, что 2000 год стал рекордным по низким показателям абсолютного числа рождений. Виктор Фисенко добавил, что в 2025 году снижение этого показателя является следствием уменьшения числа женщин репродуктивного возраста и менее благоприятной возрастной структуры для повышения рождаемости.
Фисенко также сообщил, что Росстат прогнозирует значительное увеличение темпов рождаемости после 2027 года и рост абсолютного числа рождений начиная с 2030-х годов. Это связано с ожидаемым увеличением численности женщин репродуктивного возраста в период с 2030 по 2040 годы.
Абсолютное число рождаемости представляет собой число детей, которые были рождены в определенном населенном пункте или его части за установленный промежуток времени, чаще всего за год. Этот показатель отображает общий объем рождаемости и позволяет проводить сравнения между разными временными интервалами и регионами.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что секрет хорошей рождаемости, здоровья и продолжительной жизни заключается в состоянии эндокринной системы. Он отметил, что в связи с этим регулярно общается с главным внештатным эндокринологом. Помимо поддержания здоровья, в России увеличивают выплаты на детей, тем самым стимулируя повышение рождаемости. Так, в РФ планируют увеличить пособия по уходу за ребенком до полутора лет. Так, группа депутатов Госдумы от ЛДПР под руководством Леонида Слуцкого внесет в парламент на рассмотрение законопроект, согласно которому пособие должно составлять 60% от среднего заработка родителя. В свою очередь, минимальный размер пособия рассчитывается от прожиточного минимума на ребенка в каждом отдельном регионе и не должен быть меньше 100% от указанного показателя.
Кроме того, и студенткам очной формы обучения увеличат размер пособия по беременности и родам до уровня прожиточного минимума, который установлен в каждом регионе РФ. Срок выполнения этого указа Владимира Путина — до 15 апреля 2025 года, передает деловое издание «Взгляд». В целом, из-за падения уровня демографии в стране до 1,41% Путин поручил главам регионов держать во внимании этот вопрос. Так, как минимум нужно поднять коэффициент до 2,1% — 2,3%, пишет РАПСИ.
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