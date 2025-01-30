30 января 2025

В Кургане ожидается легкий мороз и небольшой снег

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Температура воздуха днем -10...-12 градусов
Температура воздуха днем -10...-12 градусов Фото:

В Курганской области 31 января ожидается облачная погода. Днем местами небольшой снег. Температура -11...-16 градусов.

«В Кургане прогнозируется облачная погода с прояснениями. Ночью преимущественно без осадков, днем небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха днем -10...-12 градусов», — говорится в прогнозе Курганского ЦГМС.

По данным Гидрометцентра России, ночью 1 февраля в городе пройдет снег. Температура будет повышаться в течение дня. С 1 по 3 февраля будет очень тепло. Днем 0...-2, ночью -2...-4. После 4 февраля похолодает.

Погодные условия в Курганской области в начале января характеризовались переменчивостью: 10 января наблюдались сильные порывы ветра и небольшой снег, а также гололедица. По данным Курганского ЦГМС, температура колебалась от +1 до -4 градусов. После этого периода, с 11 по 15 января, в регионе сохранялась относительно теплая погода для зимнего времени, а в отдельные дни был замерзающий дождь. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Курганской области 31 января ожидается облачная погода. Днем местами небольшой снег. Температура -11...-16 градусов. «В Кургане прогнозируется облачная погода с прояснениями. Ночью преимущественно без осадков, днем небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха днем -10...-12 градусов», — говорится в прогнозе Курганского ЦГМС. По данным Гидрометцентра России, ночью 1 февраля в городе пройдет снег. Температура будет повышаться в течение дня. С 1 по 3 февраля будет очень тепло. Днем 0...-2, ночью -2...-4. После 4 февраля похолодает. Погодные условия в Курганской области в начале января характеризовались переменчивостью: 10 января наблюдались сильные порывы ветра и небольшой снег, а также гололедица. По данным Курганского ЦГМС, температура колебалась от +1 до -4 градусов. После этого периода, с 11 по 15 января, в регионе сохранялась относительно теплая погода для зимнего времени, а в отдельные дни был замерзающий дождь. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...