В Кургане ожидается легкий мороз и небольшой снег

В Курганской области 31 января ожидается облачная погода. Днем местами небольшой снег. Температура -11...-16 градусов.
«В Кургане прогнозируется облачная погода с прояснениями. Ночью преимущественно без осадков, днем небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха днем -10...-12 градусов», — говорится в прогнозе Курганского ЦГМС.
По данным Гидрометцентра России, ночью 1 февраля в городе пройдет снег. Температура будет повышаться в течение дня. С 1 по 3 февраля будет очень тепло. Днем 0...-2, ночью -2...-4. После 4 февраля похолодает.
Погодные условия в Курганской области в начале января характеризовались переменчивостью: 10 января наблюдались сильные порывы ветра и небольшой снег, а также гололедица. По данным Курганского ЦГМС, температура колебалась от +1 до -4 градусов. После этого периода, с 11 по 15 января, в регионе сохранялась относительно теплая погода для зимнего времени, а в отдельные дни был замерзающий дождь.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!