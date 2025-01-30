Итальянца, переехавшего в Копейск, депортировали из страны

Итальянца Херберта Сенонера, который переехал в город Копейск Челябинской области, депортировали из страны. У мужчины в России осталась жена и своя квартира, рассказал пострадавший.
«При подаче документов на продление моего пребывания я столкнулся с откровенным пренебрежением и бюрократическими препонами. По их мнению, я допустил „просрочку“ в продлении на один день, и меня депортировали. Это стало шоком для моих друзей и особенно для моей супруги», — рассказал Херберт, пишет сайт «74.ру».
69-летний мужчина жил в итальянской коммуне Сельва-ди-Валь-Гардена. В 2021 году познакомился с женщиной из Копейска. В 2023 году пара сыграла свадьбу. Херберт решил переехать в Копейск и купил в городе квартиру. Все было хорошо, пока не закончилось разрешение на пребывание в России. Мужчина уверяет, что сотрудники миграционного отдела не объяснили правил продления разрешения на проживание.
Девять днем итальянец провел в центре временного содержания иностранных граждан, а после его отправили на родину. Теперь Херберт пытается с помощью юриста оспорить решение миграционной службы. «Он женат, у него в собственности есть жилье на территории России и счета в российских банках. Но миграционное законодательство сейчас ужесточено, получить гражданство будет непросто», — заключил адвокат.
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