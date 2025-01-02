Выигравшего миллиард в лотерею просят отдать деньги на СВО

Гражданину Российской Федерации, который выиграл миллиард рублей в новогодней лотерее, предложили направить выигрыш на поддержку специальной военной операции. С такой просьбой выступил руководитель движения «Ветераны России» Ильдар Резяпов.
«Призываем победителя лотереи „Русское лото“, который выиграл один миллиард рублей, отдать часть выигрыша или всю сумму на нужды СВО. Уверен, даже 10%, плюс учитывая налог, достаточно для реализации всех планов и идей, для решения всех материальных и жилищных проблем, если они есть» — рассказал Резяпов в разговоре с NEWS.ru.
Руководитель движения дал обещание оказать поддержку в приобретении необходимого оборудования для нужд СВО. Такой поступок станет проявлением патриотизма и послужит образцом для подражания, отметил Резяпов.
Ранее в России состоялся 1604-й розыгрыш национальной лотереи «Русское лото». Главный приз новогоднего тиража, составляющий один миллиард рублей, достался жителю Сахалина. В общей сложности, в рамках розыгрыша было распределено более трех миллиардов рублей.
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