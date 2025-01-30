РФ выделило 3,6 миллиарда на выплаты детям военнослужащих

Правительство РФ выделило более 3,5 млрд рублей на выплаты детям военнослужащих, которые оказались в плену или пропали без вести в ходе СВО. Соответствующий документ подписал сегодня премьер-министр Михаил Мишустин.
«Выплаты будут назначаться со дня захвата в плен или пропажи без вести, согласно приказу военачальника», — отметил он. Премьер подчеркнул, что выплаты не могут быть назначены с даты ранее 1 декабря 2024 года и на срок более шести месяцев.
Ранее президент России Владимир Путин подписал новый указ, касающийся выплат для участников боевых действий. Теперь выплаты по инвалидности в размере до четырех миллионов рублей будут получать не только бойцы СВО, но и сотрудники Росгвардии, ФСБ и волонтеры.
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